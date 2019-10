Le gouvernement albertain réclame une baisse de 2 % du salaire des fonctionnaires

Ce changement de position survient après que le gouvernement a pris le temps d’évaluer en détail la situation économique de l’Alberta , a indiqué, par voie de communiqué le ministre des Finances, Travis Toews.

Selon lui, les quelque 26,9 milliards que coûtent les fonctionnaires à la province chaque année sont déjà de trop. Il estime que chaque pourcentage d'augmentation de leur salaire coûterait 270 millions de dollars de plus aux contribuables.

Nous avons le plus grand respect et la plus grande admiration pour les employés de la fonction publique qui travaillent à fournir tant de services essentiels pour les Albertains. Mais nous avons été élus pour gérer de façon responsable les fonds publics et assainir les finances de la province , a expliqué Travis Toews.

Le président du syndicat de la fonction publique provinciale, Guy Smith, a qualifié cette décision d'irrespectueuse envers les fonctionnaires albertains.

Nos membres sont très en colère , a déclaré M. Smith en point de presse.

Il a également qualifié la mesure d' attaque contre le gagne-pain des fonctionnaires et leurs familles , et a évoqué la possibilité de nouvelles grèves.

La colère que nous accumulons risque de déborder dans les rues , a-t-il ajouté dans un communiqué.

De son côté, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail, Christina Grey, a accusé le Parti conservateur uni de rompre ses promesses électorales.

Il a dit, lors de la campagne électorale, que les services de première ligne ne seraient pas touchés. Maintenant, nous voyons à travers le budget qu'il a menti , a-t-elle affirmé.

En septembre dernier, la Cour d'appel de l'Alberta avait validé la loi qui repoussait les arbitrages salariaux avec les fonctionnaires.

Les arbitrages salariaux ne pourront donc se faire qu'après le 31 octobre 2019.