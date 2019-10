Radio-Canada s'est récemment rendue en Écosse, où une approche holistique axée sur les relations humaines a été implantée par les autorités. La violence y est notamment traitée comme étant un problème de santé publique.

L’inspecteur à la Direction des enquêtes criminelles de la police d'Ottawa, Carl Cartright, est catégorique : impossible de prévenir la violence efficacement sans un effort concerté et un changement de cap pancanadien.

Il faut un changement national. [À] Glasgow, le pays même a décidé qu’il faut avoir un changement , a-t-il souligné. On n’est pas encore dans cet état au Canada.

On ne peut pas continuer à faire la même chose. Si tu veux avoir un succès, il faut essayer quelque chose de différent. Carl Cartright, inspecteur à la Direction des enquêtes criminelles au Service de police d’Ottawa

Dans la foulée de l'implantation de son nouveau modèle, Glasgow a enregistré une chute de 37 % des crimes commis sur son territoire entre 2007-2008 et 2016-2017.

Carl Cartright du Service de police d'Ottawa veut tisser davantage de liens avec la communauté (archives). Photo : Radio-Canada

La directrice générale de Prévention du crime Ottawa, Nancy Worsfold, croit que les autorités provinciales doivent aussi revoir leur façon d’investir pour lutter contre la criminalité à la manière de l'Écosse. Le gouvernement fédéral a aussi un rôle à jouer.

Il y a toujours besoin d’investissements du gouvernement provincial et fédéral en prévention du crime , a-t-elle observé. On voit des grands investissements dans tout le système judiciaire, criminel et la police. Mais on aimerait voir plus d’investissements dans les interventions sociales.

Représentant un quartier d’Ottawa qui est plus souvent le théâtre de fusillades que d’autres secteurs, le conseiller municipal Mathieu Fleury avance quant à lui qu’il faut aussi revoir la répartition des responsabilités entre les ordres de gouvernement.

La santé mentale, c’est beaucoup la province. Le logement en Ontario, ce sont les villes. Les policiers sont sur une “île”, parce qu’on engage le chef, mais le chef se rapporte au ministre de la Justice au niveau provincial et non municipal , a souligné l'élu du quartier Rideau-Vanier.

On travaille dans des silos. Au Canada, on a cette grande difficulté-là. Mathieu Fleury, conseiller municipal du quartier Rideau-Vanier à Ottawa

Des programmes communautaires à Ottawa

Mme Worsfold croit que l’enjeu soulevé par M. Fleury rend difficile l’implantation intégrale du modèle de Glasgow. Certaines législations au Canada compliquent aussi les choses, croit-elle, notamment en matière de partage d’informations privées entre les intervenants.

Il est cependant possible de créer des programmes de prévention ici, d’après elle, citant par exemple le programme Time for change destiné aux hommes touchés par la violence des gangs de rue et à leur famille.

Témoin de première ligne des effets de la violence dans la capitale, la chirurgienne traumatologue Jacinthe Lampron constate les ravages de la violence à Ottawa.

Il y a plus de victimes qui se présentent avec des blessures par balle ou des blessures à l’arme blanche. À chaque année, on monitore nos statistiques, et malheureusement, on voit que ça augmente, et ça, c’est ceux qui se présentent à nous , a-t-elle souligné.

Jacinthe Lampron, directrice médicale à l'Hôpital d'Ottawa et chirurgienne traumatologue. Photo : Radio-Canada

Les initiatives de prévention comme celle des « Navigateurs » à Glasgow — des intervenants sociaux, souvent d'anciens criminels, qui tissent des liens avec les blessés dès leur arrivée à l’urgence — complémenteraient des programmes de prévention déjà mis en place par les départements de traumatologie.

La médecin constate toutefois que ce sont, entre autres, les moyens et la concertation qui manquent pour lancer de tels projets ici.

Cet aspect-là [d’intervention sociale auprès des criminels blessés] est un peu différent et peut être une petite étape de plus. S’il y avait encore des ressources disponibles et un cadre pour orienter comment ça fonctionne. Jacinthe Lampron, directrice médicale à l’Hôpital d’Ottawa et chirurgienne traumatologue

Le modèle de Glasgow a du bon pour les organismes communautaires, mais Nancy Worsfold de Prévention du crime Ottawa estime que l'intégration de ces organismes à part entière dans une initiative policière pourrait ne pas faire l'unanimité ici.

Ce que je vois avec la police d’Ottawa, c’est qu’[elle] travaille en partenariat avec les organismes communautaires, et les organismes apprécient de travailler en partenariat avec [elle], pas nécessairement sous [sa] direction , a-t-elle indiqué.

Repenser le rôle de la police

Le conseiller Fleury ne mâche pas ses mots pour souligner l'importance de revoir les pratiques policières en s’inspirant du modèle de Glasgow.

On a des modèles qui sont datés. Le [modèle de] Glasgow démontre une approche beaucoup plus globale qui est pertinente, qui est importante. On est appelés en Amérique du Nord, dans la capitale du pays, à reconsidérer ces approches-là , a-t-il martelé. Les approches [actuelles] sont problématiques.

Le conseiller de Rideau-Vanier, Mathieu Fleury (archives). Photo : Radio-Canada

L’élu du quartier Rideau-Vanier demeure toutefois un partisan de l’installation de caméras de surveillance dans le marché By, une méthode plus traditionnelle dans un secteur où abondent déjà les patrouilleurs.

Elle ne pourrait être unique , a cependant noté M. Fleury. Amener des caméras de surveillance dans le marché [By] et sur la rue Rideau ne va pas changer la réalité.

Même sans grandes réformes fédérales et provinciales, il est possible pour le SPOService de police d’Ottawa et la Ville d’Ottawa d’agir en adaptant des principes du modèle de Glasgow, croit l’inspecteur Cartright.

Il faut vraiment commencer à avoir une relation personnelle avec le public, avec nos communautés , a-t-il indiqué. Quand tu commences à connaître les policiers, que tu as une relation humaine avec ces policiers-là, ils peuvent comprendre les communautés.

Je peux mettre autant de personnes en prison, mais je ne vais pas arrêter ce problème. Carl Cartright, inspecteur à la Direction des enquêtes criminelles au Service de police d’Ottawa

Le nouveau chef du SPOService de police d’Ottawa , Peter Sloly, a énuméré ses priorités pour la première fois publiquement après son assermentation, lundi. En tête de liste : le rétablissement des services de police communautaire à Ottawa, dans lesquels le corps policier avait mis la hache en 2017.

Les agents communautaires ont notamment comme mandat de régler des problèmes et de prévenir les crimes dans les quartiers auxquels ils sont affectés. M. Sloly entend faire de ces agents la pierre angulaire de la stratégie de base du SPO en matière de prestation de services policiers .

Avec les informations d'Alexandra Angers, Martin Robert et Jérôme Bergeron