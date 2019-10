Des chantiers routiers encore actifs à l’approche de l’hiver sur la Côte-Nord

D’ouest en est et du nord au sud, les chantiers routiers sont nombreux depuis cet été sur les routes 138 et 389 qui traversent la Côte-Nord. Malgré l’approche de l’hiver, de nombreux chantiers sont encore en cours.

D’après le ministère des Transports, une vingtaine de chantiers sont toujours en cours dans la région, mais la majorité d’entre eux seront terminés d’ici le 30 novembre.

Les chantiers encore actifs sont principalement localisés sur des ponts. Certains d'entre eux seront toutefois suspendus prochainement et reprendront au printemps.

C’est notamment le cas des travaux réalisés aux ponts des rivières Pentecôte, Mingan et Calumet ainsi qu’au tunnel Saint-Nicolas à Franklin.

Certains des plus grands chantiers, comme la reconstruction de la côte Arsène-Gagnon aux Bergeronnes, vont se poursuivre durant hiver.

C’est aussi le cas de travaux sur la route 389, qui relie Baie-Comeau à Fermont

Il y a les gros chantiers aussi qui se passent sur la route 389, au nord de Manic-5. Les gens le voient peu, mais étant donné que ce sont des chantiers de plus grandes envergures, l’entrepreneur est immobilisé pour une plus grande période et certaines opérations peuvent être faites, du genre dynamitage, déplacer de la machinerie. Donc ce sont des chantiers qui se poursuivent bien jusqu’à tant qu’il y ait [pas] trop de neige , explique Sarah Gaudreault, porte-parole du ministère des Transports du Québec.

Selon le ministère des Transports, peu de chantiers ont pris du retard.

Patience

Les nombreux chantiers ont mis à l’épreuve la patience des automobilistes cet été en raison des voies de circulation à double sens et des zones de ralentissement.

Le ministère des Transports rappelle qu'il est important de rester patient et prudent en tout temps sur la route.

C'est important de respecter la signalisation en place, cette signalisation-là a souvent été mise là pour respecter la sécurité des travailleurs. Ces travailleurs ont souvent à se déplacer entre les cônes , indique Mme Gaudreault.

Rappelons qu’environ 564 millions de dollars sont injectés, entre 2019 et 2021, pour la réfection des routes nord-côtières.

Avec les informations d’Alix-Anne Turcotti