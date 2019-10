Fini l’attribution des permis de vente de cannabis par tirage au sort en Saskatchewan

Contrairement à d’autres provinces, la Saskatchewan a décidé dès le début de laisser au privé le marché du cannabis au détail.

En juin 2018, 51 détaillants ont été tirés au sort sur une liste de 1500 demandeurs présélectionnés, pour recevoir un permis de vente de cannabis.

Plus d’un an plus tard, près d’une quarantaine de commerces ont ouvert leurs portes, alors que pour cinq autres, la procédure de délivrance de permis par la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan (SGLA) est toujours en cours.

« Nous croyons que l’ouverture du marché à plus de détaillants permettra de répondre à la demande des consommateurs et que cela réduira la compétition des revendeurs illégaux », déclare Gene Makowsky, le ministre responsable de la SLGA, dans un communiqué.

À partir d’avril 2020, la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan commencera à recevoir les demandes de permis de vente au détail de cannabis pour les communautés de moins de 2500 habitants.

En septembre, des entrepreneurs de toutes les communautés de la province pourront faire une demande de permis pour ouvrir une boutique de cannabis.

« L’approche progressive permettra aux détaillants actuels de continuer de croître pendant que de nouveaux commerces peuvent ouvrir dans les petites communautés », ajoute Gene Makowsky.

La province rappelle que les demandeurs de permis de ventes au détail doivent faire l’objet d’une vérification des antécédents, et disposer d’un système de suivi des stocks et d’un système pour sécuriser le commerce.

Le commerçant devra aussi respecter les règlements municipaux, dont celui sur le zonage. Le gouvernement provincial précise qu’une municipalité peut décider de ne pas avoir de boutique de cannabis sur son territoire.

Les détaillants de cannabis auront encore l'obligation de s'approvisionner auprès d'entreprises disposant d'une licence fédérale de production et de grossistes enregistrés dans la province.