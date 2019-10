CanAquaculture abandonne sa poursuite contre Grande-Rivière

CanAquaculture souhaitait implanter une usine d’élevage de saumon de l’Atlantique munie d'un système de récupération d’eau de mer.

Ce projet de plus de 45 millions de dollars consistait à faire de la pisciculture aux abords du quai situé dans le parc industriel de Grande-Rivière.

Le parc industriel de Grande-Rivière Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

L’ancien conseil municipal avait adopté une résolution dans laquelle il s’engageait à offrir un terrain presque gratuitement aux promoteurs.

Or, l’an dernier, le nouveau conseil a décidé d’abroger cette résolution. Selon le maire, Gino Cyr, le projet initial a été modifié et il manquait trop d’information.

CanAquaculture avait donc décidé de poursuivre la Ville pour un montant de 100 000 $,.

Le promoteur a toutefois décidé d'abandonner ses démarches judiciaires. Il n'a pas été possible mardi d'obtenir plus de précisions de CanAquaculture à ce sujet.

Malgré tout, le maire de Grande-Rivière se réjouit de ce dénouement.

Plusieurs questions ont été soulevées. La Ville n’avait plus beaucoup d’information sur ce projet. On a fait l'analyse, on a élaboré un dossier, je pense qu'il était bien monté et on avait une très belle défense , souligne M. Cyr.

Le directeur général de Grande-Rivière, Kent Moreau (à gauche) et le maire, Gino Cyr (à droite) Photo : Radio-Canada / Bruno Lelièvre

Par ailleurs, le terrain convoité par l'entreprise appartient toujours au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Des négociations sont en cours entre Québec et la Ville de Grande-Rivière au sujet de la cession du parc industriel.

Depuis 2017, on a réactivé ce dossier-là. C'est un travail de tous les jours , indique le directeur général de la municipalité, Kent Moreau.

Avec les informations de Bruno Lelièvre