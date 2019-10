Rue Principale à Saint-Boniface : route dangereuse?

Ils dénoncent la décision de la Commission scolaire de l’Énergie de refuser que l'autobus récupère leur enfant devant leur entrée le matin. La distance est assez courte, une centaine de mètres à peine, mais Sébastien Carbonneau, un père de famille, tient à accompagner son fils tous les jours.

Il n’y a pas de trottoir, explique-t-il. Quand on marche, il y a beaucoup de circulation, les véhicules n'ont pas toujours la possibilité de se tasser.

Sébastien Carbonneau est inquiet pour la sécurité des enfants. Photo : Radio-Canada

On dirait qu'il n’y a rien qui se passe s’il n’y a pas de drame. Sébastien Carbonneau

Leur voisine, Vanessa Boulianne, est du même avis. La neige n’est pas encore arrivée, alors elle se permet de passer sur le terrain voisin avec sa fille de première année pour éviter de marcher le long de la rue Principale.

Quand ça va être l'hiver avec les gros bancs de neige, dit la mère, la visibilité sera quasiment nulle.

Vanessa Boulianne est mère de famille. Photo : Radio-Canada

Vanessa Bouliane estime que la Commission scolaire ne répond pas à leurs demandes. Quand j'ai expliqué que je trouvais ça dangereux que ma fille marche le long de la rue principale, elle m'a dit que c'était à moi d'éduquer ma fille et d'être vigilante envers les automobiles.

Monsieur Carbonneau dénonce aussi que tous semblent se relancer la balle. C'est qu'en demandant à sa municipalité si c'était la Commission scolaire qui décidait des balises ou si elle se basait sur les normes du ministère des Transports pour déterminer les dangers sur la route, on lui aurait répondu que la Commission scolaire a sa propre grille. Lors d'une autre demande, on lui aurait dit que c'était de la juridiction du ministère.

Un endroit sécuritaire selon la Commission scolaire

Sébastien Carbonneau a envoyé une demande de changement de point d'embarquement le 28 août en faisant valoir que « La rue principale est dangereuse ». Des demandes comme celle-ci, la Commission scolaire dit en recevoir environ 70 par année.

À la Commission scolaire de l'Énergie, 7 000 élèves prennent l'autobus tous les jours. Photo : Radio-Canada

On parle pas de traverser une rue qui peut être considérée dangereuse, c'est le même côté, on parle de deux maisons de distance , affirme le directeur général, Commission scolaire de l'Énergie, Denis Lemaire.

À la Commission scolaire de l'Énergie, 7 000 élèves prennent l'autobus tous les jours. De ce nombre, 5 500 doivent se rendre à un point d'embarquement et les 1 500 autres sont récupérés à leur domicile.

Présentement la durée moyenne du transport est de 40 minutes. C'est sûr que si on arrête 20 fois de plus, 30 fois de plus, on va doubler la durée des transports. Ça veut dire que les enfants vont être deux fois plus longtemps dans les autobus.

Denis Lemaire est directeur général à la Commission scolaire de l'Énergie. Photo : Radio-Canada

Je pense qu'il faut vraiment se demander où commence la responsabilité de chacun et où se termine la responsabilité de chacun. Denis Lemaire, directeur général, Commission scolaire de l'Énergie.

Sébastien Carbonneau persiste et signe, il qualifie cette décision d'administrative et de bureaucratique. Le père de famille demeure convaincu que la rue Principale est dangereuse et il n'a pas l'intention de baisser les bras. Il espère entre autres l'intervention du ministère des Transports.

En fin de journée, la direction des communications du ministère des Transports indiquait par voie de communiqué que concernant « les demandes réalisées par la municipalité de Saint-Boniface, leur cheminement se déroule normalement. Le Ministère informera la municipalité de ses conclusions dans les meilleurs délais. »