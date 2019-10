De Carleton-sur-Mer à New York : le parcours de la designer Marie Geneviève Cyr

La Gaspésienne Marie Geneviève Cyr a su se tailler une place dans le très compétitif monde de la mode. De Carleton-sur-Mer à New York, où elle réside depuis 2008, la designer touche-à-tout de 37 ans parcourt le globe pour enseigner et réfléchir aux façons de réinventer la mode de façon plus durable.

Oubliez Milan ou Paris, c’est dans les centres commerciaux de Bathurst, de Rimouski et de Québec que Marie Geneviève Cyr, originaire de Carleton-sur-Mer, a découvert son intérêt pour la mode.

Dans les années 90, se remémore Mme Cyr, quand j’étais à la polyvalente Antoine-Bernard, je me souviens que mes parents nous donnaient, à ma sœur et moi, un budget deux fois par année pour qu’on aille magasiner.

L’élève studieuse, passionnée autant par les mathématiques et la physique que par les arts plastiques, n’hésite pas à revêtir des pantalons bleu poudre et à se teindre les cheveux en rouge.

Marie Geneviève Cyr était déterminée, dès la fin de ses études secondaires, à faire sa place dans l'industrie de la mode. Photo : Elle Chine/Joseph Jagos

À 15 ans, explique Marie Geneviève Cyr, j’ai vraiment découvert que je pouvais exprimer ma personnalité beaucoup plus facilement avec des vêtements. Le cycle de la mode, le fait qu’on puisse se construire une personnalité vestimentaire, je trouvais ça très intéressant.

Je comptais les mois avant de terminer mon cinquième secondaire pour pouvoir partir. Je savais que je n’étais pas à ma place en Gaspésie. Marie Geneviève Cyr

Depuis quatre ans, Marie Geneviève Cyr se rend régulièrement en Asie pour enseigner et offrir des ateliers de création. Photo : Avec l'autorisation de Marie Geneviève Cyr

Denis Gagnon, Zac Posens et cie

Après des études collégiales en design à Montréal, Marie Geneviève Cyr s’envole vers l’Écosse où elle complète un baccalauréat en design et arts appliqués.

Elle revient de son périple européen avec un seul but : s’établir à New York. Entretemps, elle fait sa marque à Montréal aux côtés des designers Denis Gagnon et Yves Jean Lacasse, en plus de créer des costumes pour le cinéma, la télévision et le Cirque du Soleil.

La Gaspésienne aura aussi l’occasion de faire valoir son talent de designer au petit écran en prenant part à la version canadienne de la téléréalité Haute Couture (Project Runway) en 2007.

En 2008, Marie Geneviève Cyr déménage à New York pour compléter une maîtrise en théorie de la mode et culture visuelle à l’Université de New York. Parallèlement, elle collabore avec de prestigieux créateurs américains tels que Anna Sui, Pamela Love et Zac Posen.

Marie Geneviève Cyr anime ici un panel de discussion avec de jeunes designers dans le cadre de la Semaine de la mode de New York. Photo : Avec l'autorisation de Marie Geneviève Cyr

Rapidement, l’École de design de l’Université Parsons, la plus grosse école de design aux États-Unis, lui ouvre ses portes comme enseignante. Dans les classes de l’établissement privé, où les frais de scolarité s’élèvent à 25 000 $ américains par session, Mme Cyr enseigne majoritairement à de jeunes Asiatiques.

Made in China

Son travail à l’Université Parsons mène Marie Geneviève Cyr à multiplier les voyages en Europe et en Asie pour enseigner, offrir des ateliers et faire des recherches sur l’industrie du design et de la mode.

Marie Geneviève Cyr offre plusieurs ateliers de design en Asie. On la voit ici à l'Académie des arts de la Chine à Hangzhou. Photo : Avec l'autorisation de Marie Geneviève Cyr

Depuis 2015, je vis une grande histoire d’amour avec la Chine, je passe énormément de temps là-bas , explique la Gaspésienne qui maîtrise les bases du mandarin.

C’est très intéressant ce qui se passe là-bas, rapporte la designer impressionnée par la jeune relève chinoise. L’industrie change et grandit tellement rapidement.

Je vais à la Semaine de la mode de Shanghai et j’ai vu dans les trois dernières années comment la Chine est rendue une énorme puissance. Marie Geneviève Cyr

Mais la designer de Carleton-sur-Mer n’est pas dupe. Marie Geneviève Cyr est consciente que l’industrie de la mode participe à la pollution, au gaspillage et à l’exploitation d’innombrables travailleurs.

À travers ses voyages en Asie, Marie Geneviève Cyr s'est intéressée à la surconsommation liée à l'industrie de la mode. Elle a documenté le phénomène à travers des photos. Photo : Marie Geneviève Cyr

L’idée de longévité a disparu du milieu de la mode depuis les années 1990, explique Mme Cyr. La surconsommation est un énorme problème, parce qu’on n’est pas connecté à ce que l’on achète.

L'enseignante, qui se consacre de plus en plus à la recherche, estime que la façon de consommer la mode doit être revue.

Tant et aussi longtemps que le consommateur veut un t-shirt à 5 $, et qu’il ne comprend pas tout le mal qu’il fait derrière, il n’y a rien qui va changer. Marie Geneviève Cyr

Dans un projet portant sur l’hyper-consumérisme de l'industrie de la publicité, Marie Geneviève Cyr a créé des vêtements à partir d'affiches publicitaires imprimées mais jamais installées. Photo : Avec l'autorisation de Marie Geneviève Cyr

Pour limiter l’empreinte écologique de sa garde-robe, la designer propose, entre autres, d’échanger ses vêtements avec des amis, de payer plus cher pour des vêtements durables, d’encourager des designers locaux et de magasiner dans des friperies.

Une Gaspésie apaisante

De passage dans sa Baie-des-Chaleurs natale pour des vacances, Marie Geneviève Cyr explique que la Gaspésie est pour elle un havre de paix où elle peut prendre une pause de sa vie professionnelle trépidante.

La mer pour moi, c’est l’espèce d’infini, raconte-t-elle. J’aime beaucoup venir ici me ressourcer en nature.

Je vis dans de grandes villes depuis très longtemps et c’est rendu très bizarre d’être seule dans la forêt ou de lever les yeux et voir les étoiles. Jamais à New York je ne peux faire ça. Marie Geneviève Cyr

Elle a d’ailleurs profité de son séjour dans la région pour rencontrer les élèves de son ancienne école secondaire, à Carleton-sur-Mer, pour parler de son cheminement professionnel hors du commun.

Gageons que son parcours aura su en inspirer quelques-uns.