Enseignants recherchés en Abitibi-Témiscamingue

Chaque commission scolaire est munie d'une liste de rappel d'enseignants en début d'année. Ce sont des personnes qui n'ont pas de poste à temps plein, mais qui ont la formation nécessaire pour enseigner.

À la Commission scolaire de l'Or-et-des-Bois (CSOB), par exemple, on y retrouvait 42 personnes, selon la directrice par intérim au service des ressources humaines, Josée Ferron. Dès le début de l'année, ils ont tous obtenu un poste, un contrat ou un remplacement à long terme, donc la liste est épuisée présentement.

Josée Ferron affirme qu'il y a toujours des solutions de rechange, mais lorsqu'il y a un imprévu, il faut parfois faire preuve d'imagination.

Ça peut arriver qu'on va utiliser du personnel de soutien pour faire du remplacement pour faire un spontané, comme une journée ou quelques jours où l'enseignant est absent. On a aussi une entente avec l'UQAT pour de la suppléance occasionnelle. Ils libèrent les étudiants de la première à la quatrième année tous les vendredis, parfois les lundis, donc ça nous fait un bon bassin de recrutement quand on sait qu'on aura besoin de ces journées pour remplacer nos enseignants.

Des parents qui enseignent

Dans certaines écoles, même des parents d'élèves se sont offerts pour faire du remplacement en raison de la pénurie d'enseignants.

La présidente du syndicat des enseignants et enseignantes de la région, Hélène Lambert, affirme d'ailleurs que cette pénurie pose problème pour le corps enseignant.

Les enseignants à proximité d'une classe où il y a un suppléant sont constamment sollicités, et ça peut être lourd pour cette enseignante sur place. Que ce soit un congé à court terme ou à long terme, on prend juste le congé maladie où l'enseignant va appeler le matin parce qu'il est malade ou pour X raisons, on a même eu des cas où la commission scolaire a fait pression sur l'enseignante pour qu'elle se présente quand même au travail parce qu'on lui dit tout simplement, je n'ai personne pour te remplacer , ajoute-t-elle.

La pénurie fait aussi en sorte que, pour les remplacements de courte durée, il est de plus en plus fréquent que les remplaçants soient des enseignants non qualifiés.

Quand vous me parlez d'une journée, ça peut arriver qu'effectivement ce ne sera pas un enseignant légalement qualifié si on apprend le matin même qu'une personne ne pourra pas être présente, mais on va trouver quelqu'un, c'est certain. Josée Ferron, directrice intérimaire des RH à la CSOB

Assurer la qualité

Le principal défi, selon Hélène Lambert, c'est de s'assurer que la qualité de l'enseignement ne soit pas diminuée. C'est sûr que c'est un souci qu'on a constamment. Vous le savez, nos enseignants et enseignantes, ce sont des professionnels, et c'est la raison pour laquelle ils se dévouent continuellement pour venir pallier ce manque de suppléants dans leur école. Si on pense au système de dépannage, les enseignants vont accepter de dépanner un collègue absent pour une heure ou une demi-journée par souci de donner un bon enseignement aux élèves.

Dans les conditions actuelles, il est très difficile pour les enseignantes d'obtenir un congé différé ou encore une réduction de tâche. Une situation qui est directement liée à la hausse des congés maladie, selon le syndicat. Pour Hélène Lambert, la solution passe par une entente avec le gouvernement du Québec.

Il faut réellement valoriser la profession d'enseignant, et cette valorisation passe par la convention collective. On doit venir améliorer les conditions de travail de nos enseignants et améliorer aussi le salarial. Hélène Lambert, présidente du SEUAT

Peu de relève

La relève n'est malheureusement pas au rendez-vous non plus. À l'UQAT, 46 nouveaux étudiants se sont inscrits au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire et à la formation des enseignants au préscolaire.

C'est 15 de moins que l'an dernier et 10 de moins que la moyenne des 10 dernières années, qui est de 56.