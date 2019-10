Les nouvelles lignes de transport rapide impliquent une réorganisation des itinéraires

La Régie propose un tout nouveau réseau de lignes secondaires autour d’une ligne principale dans le sud-ouest de Winnipeg.

La ligne principale, qui s’appellera dorénavant la Ligne bleue, reliera le centre-ville de Winnipeg à l’Université du Manitoba, tandis que les quartiers du sud-ouest de Winnipeg seront desservis par des lignes secondaires.

Les Winnipégois pourront prendre un autobus de la ligne secondaire de leur quartier jusqu’à un arrêt de la ligne bleue, où des autobus circuleront de manière fréquente.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Le trajet accueillera ses premiers passagers en avril 2020, d’après les autorités municipales. Photo : Ville de Winnipeg

15 nouveaux itinéraires, embauche de 38 chauffeurs

Avec ces changements, la Régie ajoute 15 nouveaux itinéraires, va en modifier 10 autres et supprimer 18 itinéraires. Elle prévoit, par ailleurs, l’embauche de 38 chauffeurs, ainsi que d'autres employés à temps partiel.

Elle a aussi fait l'acquisition de 28 nouveaux bus articulés de 18 mètres qui circuleront le long de la ligne bleue.

La Régie soutient que cette nouvelle organisation aura l’avantage de rendre le service plus rapide, plus fréquent, plus fiable et plus flexible.

Le temps d’attente moyenne pour les correspondances des lignes secondaires à la ligne bleue sera de 2 ou 3 minutes, et 5 à 8 minutes en moyenne pour les correspondances avec les lignes secondaires. Régie des transports de Winnipeg

Tout cela coûtera à la Ville 2,5 millions de dollars en 2020, et ce coût augmentera progressivement jusqu'à atteindre 3,5 millions en 2023.

Ouverture en avril 2020

La Régie des transports espère que le Comité d’orientation permanent du renouvellement des infrastructures et des travaux publics de la Ville de Winnipeg approuvera ces changements après analyse lors de la réunion du lundi 4 novembre.

L'ouverture de la nouvelle ligne rapide est prévue pour avril 2020.

La construction du couloir de transport sud-ouest (étape 2) a commencé en 2016 et a pris fin en octobre 2019.

Ce nouveau trajet ajoutera 7,6 kilomètres au couloir de transport sud-ouest, qui est réservé aux autobus, et qui comptera au total 11,2 kilomètres.