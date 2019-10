Élections au Nunavut : Iqaluit a un nouveau maire

À Iqaluit, la capitale, l'ancien conseiller municipal Kenneth Bell a remporté la course à la mairie devant son adversaire Noah Uluuni Papatsie par 361 voix d'avance, ou 60,4 % du vote populaire.

Kenneth Bell a siégé au conseil municipal de 2012 à 2015, moment où il a démissionné de ses fonctions en raison, avait-il expliqué, de frustrations entourant la gestion de la ville. Lors de la campagne à la mairie, l’Iqaluitois d’origine a fait de la pénurie d’eau sa priorité.

Si la mairesse sortante, Madeleine Redfern, n'a pas posé sa candidature, le scrutin a suscité beaucoup d’intérêt notamment parce que 27 candidats ont brigué le suffrage pour les huit postes de conseillers.

Les conseillers municipaux d'Iqualuit sont Janet Pitsiulaaq Brewster, Joanasie Akumalik, Solomon Awa, Romeyn Stevenson, Sheila Flaherty, Kyle Sheppard, Simon Nattaq et Malaiya Lucassie.

Le taux de participation a atteint 46,42 % des électeurs de cette ville.

La météo a toutefois empêché la tenue du vote à Rankin Inlet, à Chesterfield Inlet et à Whale Cove. Élections Nunavut organisera un nouveau jour de vote pour ces électeurs, selon le directeur de scrutin pour le territoire, Dustin Fredlund.

Tout le monde aura l’occasion d’exercer son droit de vote, blizzard ou non. [...] Nous espérons que cela pourra être fait le plus tôt possible en fonction de la météo.

Dustin Fredlund, directeur de scrutin, Élections Nunavut