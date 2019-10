Les urgences de l'Hôpital Sainte-Anne rouvriront 24 h sur 24 en janvier

Il y a un an, l’Hôpital Sainte-Anne a réduit les heures d’ouverture de son service d’urgence. De 24 heures, celles-ci sont passées à 12 heures. Les patients sont accueillis depuis entre 8 h et 20 h.

Quand nous avons fermé, en octobre 2018, il n’y avait plus que quatre médecins. Ce n’était pas soutenable , souligne le vice-président des services médicaux pour la région Santé Sud, Denis Fortier.

Depuis cette date, les patients doivent prendre leur mal en patience ou se rendre dans d’autres services d’urgence, par exemple à Steinbach ou à Winnipeg.

Selon le Dr Fortier, cette réorganisation a permis d’assurer le service minimum. Douze heures par jour ont quand même permis de traiter la large majorité des gens, même s’il est vrai que les chiffres montrent que les personnes qui cherchent des soins après les heures régulières de service, à Sainte-Anne, ne sont quand même pas à zéro.

Sept médecins trouvés

Cette pénurie et ses conséquences appartiennent au passé. Le service va pouvoir rouvrir à temps plein, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous pouvons compter présentement sur sept médecins. Certains sont revenus de leurs congés de maladie ou de maternité et nous avons réussi à en recruter d’autres , précise le médecin. Les médecins sont tous Franco-Manitobains et bilingues.

Comme l’équipe de médecins est formée, le Dr Fortier et son équipe s'affairent à remettre le service en marche. Les ressources humaines, l'administration et les protocoles sont les principales préoccupations à l’heure actuelle, en vue d’une réouverture de la salle des urgences en janvier.

Nous avons trouvé des médecins capables de faire le travail, mais on doit s’assurer que les infirmières, les politiques et le laboratoire sont en ordre aussi , précise M. Fortier.

Ce dernier veut aussi s’assurer de la pérennité de la salle d’urgence.

On veut passer les deux prochains mois à explorer les risques pour éviter de fermer de nouveau les urgences. Dr Denis Fortier