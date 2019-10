L'Université Laval met fin à la bourse Reynald Du Berger pour ses propos publics

La Fondation de l'Université Laval met fin à sa bourse d'études Reynald Du Berger en géologie et génie géologique en raison des « prises de position publiques » de l'ancien professeur, notamment sur l'islam.

Après vérification et analyse, l’Université Laval a conclu que les propos publics du donateur allaient à l’encontre de ses valeurs de respect et d’inclusion , indique la porte-parole de l'Université Laval, Andrée-Anne Stewart.

Les propos sur le blogue de M. Du Berger concernant l'islam ont motivé la décision de la fondation, selon Mme. Stewart.

J'affirme, comme j'ai écrit sur mon blogue, mon droit de critiquer publiquement la doctrine de l'islam et s'il y a quelqu'un qui veut me refuser ce droit-là, il va devoir me regarder en face , s'est défendu Reynald Du Berger, joint au téléphone.

L'ancien professeur dit être inquiet de ce qu'il qualifie d'islamisation de l'Europe vers l'Amérique . Des propos qui ne cadrent pas avec la politique inclusive de l'Université, selon la direction.

Reynald Du Berger a été avisé par la Fondation dans une lettre recommandée le 28 octobre.

Cette bourse était nouvelle. Elle n’avait jamais été remise par le passé. Elle allait être remise pour la première fois cette année , précise Mme. Stewart.

Les étudiants boursiers ne seront pas pénalisés, assure la porte-parole. Une bourse de la même valeur sera remise par la Faculté de science et génies en remplacement de cette bourse .

Une décision « choquante »

Reynald Du Berger s'est dit choqué de cette décision. On ne m'a même pas décrit les propos que j'aurais présentés dans les médias qui auraient choqué les valeurs de l'Université .

Le professeur dit avoir discuté avec la fondation mardi matin, qui n'aurait pas précisé la nature de ses propos.

Reynald Du Berger est un professeur retraité de l'Université du Québec à Chicoutimi.