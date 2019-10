La compagnie ferroviaire CMQR est à vendre

Le groupe d'investisseurs américains Railroad Acquisition Holdings, une filiale de Fortress Investment Group, avait acheté à rabais l'entreprise ferroviaire en faillite pour 17 M$ en 2014.

La MMA est devenue la Central Maine and Quebec Railway (CMQR) et près de 20 M$ ont été investis pour remettre les rails en état.

Cinq ans plus tard, la société de portefeuille espère obtenir au moins 100 M$pour sa filiale ferroviaire.

Je qualifierais le marché de très fort. C'est un marché de vendeurs, il y a donc beaucoup d'intérêt (...) notre espoir est de vendre d'ici la fin de l'année. Nous avons dit par le passé que nous pensions pouvoir obtenir 100 M$ ou plus et je m'en tiendrais à ces chiffres.

Selon les récents appels conférences sur les résultats financiers trimestriels, Fortress Transportation and Infrastructure Investors compte réinvestir les profits de cette vente dans sa filiale d'aviation.

Et la voie de contournement dans tout ça?

Il y a moins d'une semaine, le ministre de l'Environnement du Québec, Benoit Charette a rendu public le rapport du Bureau d'audience publique en environnement (BAPE) en lien avec le projet de voie de contournement ferroviaire à Lac-Mégantic. Un projet de 12,8 km évalué à 133 M$ dont le début de la construction est prévu en 2020.

L'entreprise CMQR est responsable de diriger le projet. Qu'adviendra-t-il si elle est vendue ? Difficile à dire puisque peu de gens semblent au fait qu'elle est à vendre.

La Ville de Lac-Mégantic n’a pas eu d’information concernant une possible vente de la compagnie ferroviaire (...) nous souhaiterons nous assurer que les engagements actuels de CMQR envers le projet de voie de contournement ferroviaire seront maintenus par un nouvel opérateur.

Joint au téléphone, le député fédéral de Mégantic-L'Érable, Luc Berthold ignorait aussi que l'entreprise ferroviaire était à vendre.

De son côté, Transports Canada affirme être au fait que le transporteur pourrait être vendu depuis le début de ses discussions avec CMQR.

La décision de vente ne relève pas de Transports Canada. CMQR collabore avec Transports Canada et le travail se poursuit en vue de la construction de la voie de contournement. Les deux paliers de gouvernement impliqués sont déterminés à réaliser le projet, dans les échéanciers, et ainsi soutenir les communautés de Lac-Mégantic, Nantes et Frontenac.

Relations Médias de Transport Canada