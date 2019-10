Composé en 1944, la chanson Baby It’s Cold Outside a été épinglée en décembre dernier pour certaines de ses paroles, interprétées comme relevant du harcèlement d’un homme envers une femme.

Dans ce duo mixte, qui a été chanté par plusieurs vedettes comme Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, ou encore Lady Gaga et Tom Jones, un homme incite une femme à rester chez lui plutôt qu’à prendre un taxi pour rentrer à la maison, comme elle le désire.

Les paroles chantées par l’homme ont été interprétées comme étant trop insistantes par certains auditeurs et auditrices de stations de radio diffusant Baby It’s Cold Outside en décembre dernier.

Une partie de l’un des couplets – Say what's in this drink? (Dis, qu'est-ce qu'il y a dans ce verre?) – avait été jugé comme particulièrement problématique, car elle fait penser à la drogue du viol que des hommes mettent dans le verre des femmes à leur insu.

En pleine période de dénonciation du sexisme et du harcèlement subis par les femmes, la diffusion de cette chanson a suscité la polémique, poussant des stations de radio à la bannir de leurs ondes. Par la suite,des radios, dont CBC, ont décidé de réintégrer Baby It’s Cold Outside à leurs listes d’écoute, à la demande du public.

Des paroles revues et corrigées par John Legend

Cette controverse a amené le chanteur et producteur américain John Legend à enregistrer une nouvelle version de Baby It’s Cold Outside, avec la chanteuse Kelly Clarkson, pour la réédition de son album A Legendary Christmas, qui sort le 8 novembre.

Pour modifier les paroles les plus controversées de la version originale de Baby It’s Cold Outside, John Legend a travaillé avec la parolière Natasha Rothwell.