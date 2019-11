L'inhumation, de Julie Bouchard

Biographie

Julie Bouchard est originaire de Montréal-Nord et vit aujourd'hui à Montréal. En 2015, elle a signé un recueil de nouvelles (Nuageux dans l’ensemble) et, en 2017, un roman (Labeur), tous deux parus aux Éditions de la Pleine lune et écrits aux aurores. Le 15 février 2019, elle a enfin laissé son emploi pour lire et écrire dit-elle.