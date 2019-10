Des élèves franco-ontariens vivront la libération des Pays-Bas

Le groupe de quatorze élèves et trois enseignants provient des deux écoles francophones de Kingston, l’école secondaire catholique Marie-Rivier et l’école secondaire publique Mille-Îles. Ces deux écoles seront les seules écoles canadiennes à prendre part à cet événement.

Le professeur Luc A. Lafleur à la tête du groupe qui participe au voyage éducatif aux Pays-Bas. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Ceux qui participeront à la marche du 3 novembre se préparent depuis le mois de mai pour parcourir les 33 km que les soldats canadiens ont marché afin de libérer plusieurs villes et villages pris par les nazis.

Le 9 février 1945, le sergent canadien Victor Gauthier, du régiment de Maisonneuve, guide des prisonniers allemands, près de Nijgemen, aux Pays-Bas. Photo : La Presse canadienne / Michael M. Dean

La municipalité de Hoofdplaat aux Pays-Bas est le point de départ de la marche qui se va se terminer à Knokke-Heist en Belgique.

Des contingents canadiens, belges et néerlandais vont défiler dans les villes, décorées de nombreux drapeaux canadiens pour reproduire le difficile parcours qu'ont dû suivre les soldats en 1944 pour accomplir leur mission.

Durant les derniers mois de la Deuxième Guerre mondiale, les soldats canadiens ont orchestré la libération des Pays-Bas des mains des forces nazis. Bien que cet événement est l'un des plus importants chapitres de l'histoire militaire canadienne, il demeure étonnamment très peu connu ici. Luc A. Lafleur, professeur, École secondaire catholique Marie-Rivier

Christine Dallaire, Luc A. Lafleur et Mat Poirier ont organisé le voyage éducatif aux Pays-Bas. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Cette année est très significative, car ils célébreront le 75e anniversaire de la libération. C’est donc une chance inouïe pour les élèves d'apprendre sur l’histoire canadienne dans un contexte historique authentique. Christine Dallaire, professeure, École secondaire publique Mille-Îles

Ce sont ces deux enseignants qui ont eu l’idée de faire vivre cette expérience aux élèves, après l’avoir eu même vécu en 2017.

Le groupe d'élèves et les enseignants qui prennent part au voyage éducatif aux Pays-Bas. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Luc et Christine ont travaillé deux ans à l’école internationale AFNORTH aux Pays-Bas, un établissement d'enseignement dédié, entre autres, aux enfants du personnel de l'OTAN. Aux côtés des membres des Forces armées canadiennes sur place, ils ont alors pris part à la marche de la Libération des Pays-Bas.

Les jeunes francophones de Kingston ont hâte de vivre cette expérience qui sera certainement forte en émotions.

Alexanne Houle, élève de la 10e année de l'École secondaire publique Mille-Îles participe au voyage éducatif aux Pays-Bas. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Je pensais que ça serait un défi parce que je n’ai jamais fait de grande marche. En plus, c’est une bonne opportunité d’en apprendre plus sur la contribution canadienne à la Deuxième Guerre mondiale puisque mes deux parents sont militaires , affirme Alexanne Houle.

Wilhelm Courcy, élève de 10e année de l'École secondaire catholique Marie-Rivier pourra suivre les traces de son arrière-grand-père qui était soldat lors de la Deuxième Guerre mondiale. Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Je me sens fier que le Canada ait fait ça, mais aussi encore plus fier parce que mon arrière-grand-père était soldat lors de la Deuxième Guerre mondiale et je pense qu’il a fait une partie de cette marche avant de se faire capturer , explique Wilhelm Courcy. J’aime toujours ça en apprendre plus sur la contribution canadienne.

En plus de la grande marche, le groupe va aussi visiter des lieux importants de l’histoire militaire du 20e siècle, dont les tranchées de Vimy et son monument, Passchendaele, et les champs d’honneur de Flandres.