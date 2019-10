Toronto donne le feu vert à l'accord de transport en commun avec l'Ontario

Le conseil municipal de Toronto a voté en faveur de l'expansion du réseau de transport en commun de la Ville Reine avec le gouvernement de l'Ontario, mardi.

Selon cette entente, la Ville s’engage à soutenir les plans pour la ligne de 15 km de long proposée par le gouvernement de Doug Ford. En échange la province accepte que Toronto garde la main mise sur la gestion du réseau existant de métro.

La ligne doit s’étendre de la Place de l'Ontario jusqu'au Centre des sciences de l'Ontario, en passant par le centre-ville, avec des portions souterraines et en surface. Le projet pourrait coûter de 9,5 milliards jusqu’à 11,4 milliards de dollars, selon un récent rapport à la Ville.

Le maire de Toronto, John Tory, accueille favorablement l'issue du vote.

Selon lui, ce plan est crucial pour l’avenir de la ville et la décision prise mardi permettra à la Ville d'avoir son mot à dire concernant les projets avec la province .

Le premier ministre ontarien, Doug Ford, parle d'une opportunité historique .

Je me suis engagé envers les Ontariens à faire construire rapidement de nouvelles infrastructures de transport en commun, à désengorger nos routes et notre métro, à stimuler la croissance économique et à leur permettre d'aller au travail et de rentrer auprès de leurs proches plus facilement, plus rapidement et en toute sécurité.

Doug Ford, premier ministre de l'Ontario