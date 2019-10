Le conseil municipal de Toronto débat du projet de la ligne Ontario du métro

Les conseilleurs municipaux de Toronto doivent décider s’ils appuient ou non la nouvelle entente entre la Ville et la province pour la construction de la ligne Ontario du métro.

Selon cette entente, la Ville s’engagerait à soutenir les plans pour la ligne de 15 km de long proposée par le gouvernement de Doug Ford. En échange la province accepte que Toronto garde la main mise sur la gestion du réseau existant de métro.

Mais le conseil doit donner son aval et il reste de nombreuses questions logistiques à éclaircir, notamment des détails sur la technologie qui sera employée, les plans exacts, la faisabilité et les coûts à long terme.

La ligne doit s’étendre de la Place de l'Ontario jusqu'au Centre des sciences de l'Ontario, en passant par le centre-ville, avec des portions souterraines et en surface. Le projet pourrait coûter de 9,5 milliards jusqu’à 11,4 milliards de dollars, selon un récent rapport à la Ville.

La province veut lancer un appel d’offres dès l’été 2020 et a l’ambition de voir la ligne construite d’ici 2027.

La carte des nouvelles lignes projetées par le gouvernement Ford Photo : Radio-Canada

Plus tôt ce mois ci, le maire John Tory a déclaré que la cession du métro à la province aurait nui au système de transport en commun et se réjouit que le gouvernement Ford ait changé de cap sur ce plan.

Un groupe de défense des usagers, TTCriders, considère que le conseil municipal devrait d'abord poser des conditions plus strictes avant de donner son accord, notamment de s’assurer que la ligne sera construite rapidement, que ça ne coûtera pas plus cher pour les usagers et que les communautés touchées seront vraiment consultées.

Récemment, des résidents des quartiers de l’est de la ville comme Leslieville ont aussi exprimé des inquiétudes quant à certaines portions de la ligne en surface qui pourraient engendrer du bruit, des expropriations ou une réduction des espaces verts.