La Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) a confirmé que le code blanc déclenché mardi avant-midi avait été déclenché accidentellement .

Le confinement a duré une dizaine de minutes, le temps que le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) effectue les vérifications nécessaires.

Roxane Toualy était dans un cours d’éducation physique lorsque l’alerte s’est fait entendre. On a entendu le message comme d’habitude “Code blanc, lockdown, code blanc”. On est donc allés dans une pièce, on a éteint les lumières et on est restés là , explique l’élève de 16 ans.

Elle a également vécu l’autre faux code blanc , vendredi au Centre Asticou.

Avec les informations de Yasmine Mehdi.