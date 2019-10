Grève chez Olymel à Princeville

Sans convention collective depuis le début du mois d’octobre, les employés réclament principalement un rattrapage à la suite de concessions salariales faites en 2005.

Selon le président du syndicat, Steve Houle, le contexte économique actuel est favorable à l’entreprise. Elle doit donc répondre favorablement aux demandes des syndiqués affiliés à la CSN.

Pour nous, c'est clair, le message qu'on envoie à l'entreprise. Elle a fermé ses portes en 2004 pour rouvrir 18 mois plus tard avec des baisses salariales de 5$ de l'heure. On a l'impression que l'employeur nous niaise à la table de négociations. On veut qui s'assoit et qui négocie sérieusement et qu'il règle le conflit.

Le porte-parole d’Olymel, Richard Vigneault, refuse de commenter sur la place publique. Il rappelle qu’un conciliateur est maintenant attitré au dossier et qu’une rencontre de négociations est prévue mardi après-midi.