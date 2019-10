Des conseils pour préparer les nouveaux arrivants à l’hiver saskatchewanais

L’événement, qui se tient au Carrefour Horizon, à Regina, permet aux nouveaux arrivants de recevoir des suggestions d’activités offertes en Saskatchewan pendant la période hivernale comme la raquette, le ski ou le patinage.

L’hiver est long en Saskatchewan et on ne veut pas qu’ils restent à l’intérieur. [...] La plupart des participants connaissent bien les activités estivales, car ils viennent de pays où il fait très chaud, mais les activités hivernales, ils les connaissent moins , souligne la coordonnatrice de la liaison et inclusion communautaire de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise , Elena Popova.

Des conseils quant à la tenue vestimentaire sont aussi prodigués par les représentants de l’ ACFAssemblée communautaire fransaskoise , afin que parents et enfants soient habillés convenablement pour faire face aux températures froides de l’hiver saskatchewanais.

Le thème de la conduite automobile dans des conditions hivernales est aussi abordé au cours de l’atelier.

Près d'une dizaine de nouveaux arrivants se sont déplacés pour participer à l'atelier organisé par l'Assemblée communautaire fransaskoise (ACF), mardi. Photo : Radio-Canada / Zoé Clin

Avec les informations de Zoé Clin