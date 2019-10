La flèche de l'église Saint-Philippe d'Arvida est démolie

Plusieurs paroissiens de l'arrondissement de Jonquière ont assisté impuissants aux travaux de démolition.

On voit disparaître un élément essentiel de notre vie spirituelle. Germain Maltais

Certains citoyens ont mentionné que la chute de la flèche exprimait toute la tristesse de voir ce lieu de culte disparaître.

C'était l'endroit où on se rassemblait tous les dimanches, où on entendait parler de la parole de Dieu. Geneviève Chabot

Selon le directeur du Groupe Beau Quartier, qui a acheté l'église et le terrain, il aurait été trop coûteux et difficile de sauver la flèche du bâtiment religieux. Il n'a pas été possible non plus de récupérer la croix en haut du clocher. On en a parlé avec la compagnie de démolition. C'était trop haut, c'était comme infaisable , explique M. Dallaire en entrevue.

Le directeur précise que plusieurs éléments de l'église ont été récupérés, comme des statues, une verrière, des bancs et des crucifix. Ils ont été replacés dans une chapelle de 80 places aménagée dans la Résidence Saint-Philippe pour remplacer le lieu de culte.

Une chapelle a été aménagée pour les paroissiens dans la Résidence Saint-Philippe située tout près de l'ancienne église. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

La grande statue de Saint-Philippe, qui était érigée devant l'église, est quant à elle en restauration. Elle sera par la suite installée dans un parc commémoratif situé sur le terrain de l’ancienne église.

Le Groupe Beau Quartier souhaite investir entre 6 et 7 millions de dollars pour construire sur place un bâtiment d'une soixantaine d'unités pour personnes âgées autonomes. Le promoteur a tenté de sauver l'église, mais sa structure ne permettait pas de tels travaux. La construction de l’église remonte aux années 80.