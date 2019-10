Traîné vivant par le cou derrière un camion

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts enquête sur un cas de cruauté animale dont la vidéo captée par une automobiliste fait beaucoup réagir. Au même moment, la province vient d’annoncer une refonte du système de protection des animaux dans la province.

Dans la vidéo diffusée sur YouTube, l’on voit un orignal encore en vie, traîné par le cou derrière une camionnette.

La vidéo a été captée sur téléphone cellulaire par un autre automobiliste qui circulait en sens inverse sur la route 637 entre Burwash et Killarney, le 28 septembre.

On entend clairement une jeune femme demander au conducteur qui tire l’animal s’il a une vignette de chasse. Et ensuite elle dit : NON.

Une enquête a été instituée pour trouver qui est derrière ce cas de cruauté animale. Photo : YouTube

Nous avons entamé une enquête depuis qu’on a eu connaissance de la vidéo , dit Jolanta Kowalski, l’agente des communications du Ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF).

Mme Kowalski affirme ne pas pouvoir en dire davantage à savoir si l’auteur de la vidéo a été retrouvé ou même si l’animal est encore en vie.

Je peux seulement confirmer ce que vous avez vu dans la vidéo , dit-elle.

Le ministre John Yakabuski condamne cet épisode de cruauté animale survenu il y a quelques semaines et qui fait l’objet d’une enquête. Photo : Radio-Canada / Julie-Anne Lamoureux

Si vous avez des informations, n’hésitez pas à dénoncer , a dit le ministre Yakabuski à sa sortie de la chambre mardi matin à la législature ontarienne.

C’était une chose cruelle et inhumaine. Personne ne peut rester indifférent. Les gens responsables méritent d’être traduits devant les tribunaux. John Yakabuski, ministre des Richesses naturelles et des Forêts

Indignation

Sur sa page Facebook, la députée néo-démocrate de Nickel Belt, France Gélinas, dit en anglais, avoir obtenu l’assurance du ministre des Richesses naturelles et des Forêts John Yakabuski que les résultats de l’enquête seront rendus publics et que la ou les personnes responsables de cet acte de cruauté animale seraient identifiées publiquement.

Bien que la vidéo ne circule plus sur Facebook, des internautes continuent de s’indigner.

Consulter sous forme de texte Quiconque est responsable de cet acte cruel est sans cœur et devrait aussi être traîné vivant de la même façon. Je n’ai aucune pitié pour ces gens.

Consulter sous forme de texte Il y a des gens sadiques sur cette planète. Ces gens ont traîné vivant un orignal par la tête sur une route ontarienne et ses pattes arrière ne cessaient de donner des coups tellement il ressentait de la douleur. Et ensuite les gens se demandent pourquoi nous nous battons si fort contre la cruauté animale. Cette histoire est difficile à imaginer.

Refonte de la Loi sur la protection des animaux

Ce plus récent cas de cruauté animale fait la une au moment où le gouvernement Ford vient de déposer un projet de loi afin de mieux protéger les animaux contre les mauvais traitements et la négligence.

Selon un communiqué, il comprend les peines les plus sévères au pays selon le communiqué, et la mise en œuvre d’un système d’exécution des ordonnances plus solide.