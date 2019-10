Moncton se prépare à restreindre la distribution de circulaires

Trois hauts dirigeants de Brunswick News (BNI), l’entreprise du groupe J.D. Irving chargée de la distribution des circulaires, sont intervenus sans succès pendant la réunion pour convaincre les conseillers de ne pas voter en faveur de cette mesure. Ils ont réclamé plus de temps pour modifier leurs méthodes de distribution.

Ça représente une grande partie de notre chiffre d’affaires , a plaidé Mike Power, éditeur et directeur de la publicité chez BNI.

Il a précisé que quatre millions de feuillets publicitaires sont livrés tous les mois dans le Grand Moncton, mais qu’il est possible d’éviter de les trouver dans sa boîte aux lettres en composant un numéro pour demander d’être exclu de la liste des récipiendaires.

Une approche imparfaite

Un citoyen qui milite depuis un certain temps pour des limitations à la distribution de circulaires, Frédéric Laforge, affirme cependant qu’il n’a pu empêcher les sacs publicitaires d’arriver à sa porte, en dépit de ses efforts.

Frédéric Laforge a fait circuler une pétition pour que la distribution de circulaires soit mieux contrôlée. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Il avait même fait circuler une pétition contre la distribution incontrôlée de circulaires.

Selon le conseiller Blair Lawrence, le système de distribution qui prévaut à l’heure actuelle est problématique dans la mesure où les sacs de circulaires sont souvent laissés au bout des entrées des maisons et y restent parfois pendant des jours.

On dirait que les circulaires sont lancées dans les entrées des maisons à partir d'une fenêtre des voitures de distribution et on ne s’en soucie plus par la suite , a-t-il déploré.

Selon le directeur de la distribution chez BNI, Jim Ramsay, cette façon de livrer les circulaires n’est pas celle que son entreprise préconise. Les conducteurs, dit-il, doivent déposer les sacs publicitaires dans les boîtes aux lettres à l’avant des maisons lorsqu’elles existent. S’il n’y en a pas, ils doivent les déposer « aussi proprement que possible » sur les propriétés.

La conseillère Susan Edgett était opposée à la rédaction d’un arrêté municipal.

On dirait que nous devenons le département des plaintes d’une compagnie et ça me préoccupe , a-t-elle expliqué.

Brunswick News : du cas par cas

Jim Ramsay a proposé que le conseil municipal agisse au cas par cas, lorsqu’il reçoit des plaintes, plutôt que d’adopter un nouveau règlement. Le nombre de mécontents est relativement faible, selon lui : son entreprise a reçu 22 plaintes au cours des trois derniers mois, alors que 268 000 circulaires ont été livrées.

Des dirigeants de Brunswick News, l'entreprise chargée de la distribution des circulaires, ont proposé au conseil municipal de s'autoréglementer. Photo : CBC/Tori Weldon

Mais selon Frédéric Laforge, les limites de cette approche sont évidentes. « Est-ce qu’ils sont en mesure de s’autoréglementer? Je crois qu’ils ont prouvé qu’ils en sont incapables.

Avec les renseignements de Tori Weldon, CBC