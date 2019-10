Manifestation pour dénoncer les problèmes de salubrité aux Terrasses de la chaudière

Six syndicats ont participé à l’organisation de l’événement T’amènes ta chauve-souris au travail?! , en lien avec la présence de ces animaux dans les édifices du Vieux-Hull.

Des représentants faisaient notamment signer une pétition aux fonctionnaires afin de mettre de la pression pour améliorer la qualité de l'air.

Il y a eu beaucoup de problèmes de santé et de bien-être pour nos membres , a avancé Andrew Shaver, vice-président exécutif national du Syndicat des employées et employés national.

En entrevue aux Matins d’ici, il a notamment fait mention des problèmes de qualité de l’air aux Terrasses de la Chaudière, qui causaient des nausées et des maux de tête chez certains fonctionnaires, selon les documents qu’avait obtenus Radio-Canada en août 2018.

Les problèmes de punaises de lit mis en lumière dans les dernières semaines font aussi partie des préoccupations des syndicats, qui demandent la mise en place d’un comité mixte pour obtenir plus facilement de l’information.

Les problèmes sont différents en fonction des étages , a expliqué Jean-François Nicole, un des représentants syndicaux qui a participé à l'événement. Il n'y a pas une constance ou une réponse facile.

Il y a tellement d'enjeux et tellement de problèmes, à mesure que certains sont réglés, il y en a d'autres qui réapparaissent. C'est comme une roue constante. Jean-François Nicole, employé de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord

Une première rencontre a eu lieu entre les fonctionnaires et Services publics et Approvisionnement Canada où des rapports techniques ont notamment été partagés avec les employés.

Un peu plus d’une semaine après la tenue des élections fédérales, M. Shaver croit que le moment est propice pour faire ressortir ces enjeux pour sensibiliser nos députés de la région. On a vu que le député [Steven] MacKinnon est de retour, le député [Greg] Fergus. On veut discuter avec eux, on veut travailler avec eux .

Avec les informations de Stéphane Leclerc