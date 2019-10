Hollywood en colère contre Netflix, qui teste le visionnage accéléré des films et séries

Netflix a annoncé qu’il testait la possibilité de visionner des films et des séries deux fois plus lentement ou jusqu’à 1,5 fois plus vite que la vitesse normale. Cette perspective suscite de très vives réactions à Hollywood.

Cette nouvelle option est testée uniquement sur l’application mobile Android de Netflix . Comme pour tous les tests, cette fonctionnalité ne deviendra pas forcément permanente sur Netflix , a indiqué le géant de la diffusion en continu au site Android Police.

L’écoute de contenus en accéléré est déjà pratiquée par les adeptes de balados qui cherchent à gagner du temps. Et des extensions pour navigateur Internet et des lecteurs multimédia comme VLC permettent déjà d’ajuster la vitesse de lecture d’un film ou d’une série.

Nous cherchons toujours de nouvelles manières d’aider nos fans à profiter du contenu qu’ils aiment , a expliqué une porte-parole de Netflix au magazine Variety.

La montée de lait de Judd Apatow

Toutefois, la potentielle mise en place d’une telle fonctionnalité sur la plateforme du géant de la diffusion continue est fortement critiquée depuis hier par plusieurs réalisateurs et acteurs.

Le roi des comédies Judd Apatow, à qui l’on doit des succès comme 40 ans et encore puceau (The 40 Year-Old Virgin) ou Grossesse surprise (Knocked Up), s’est fermement opposé à la nouveauté de Netflix.

Les distributeurs ne peuvent pas changer la manière dont le contenu est présenté. Faire cela brise la confiance et ne sera pas toléré par les personnes qui fournissent le contenu , a-t-il écrit sur Twitter.

Ne me faites pas appeler tous les directeurs et créateurs de séries de la Terre pour se battre contre vous. [...] On vous donne de belles choses. Laissez-les être regardées comme elles sont supposées l’être , a-t-il ajouté.

Judd Apatow a été soutenu sur Twitter par Peyton Reed, acteur et réalisateur des films Ant-man et Ant-man et la guêpe.

Cher Netflix, c’est une idée épouvantable, et moi ainsi que tous les réalisateurs que je connais allons nous battre contre elle , a-t-il indiqué.

Une menace pour l'intégrité des œuvres cinématographiques

Même indignation du côté de l’acteur Aaron Paul, qui a incarné le personnage de Jesse Pinkman dans la série Breaking Bad.

Il n’y a pas moyen que Netflix aille de l’avant avec cette idée. Cela signifierait qu’il prendrait complètement le contrôle sur l’œuvre d’art de quelqu’un et la détruirait. Netflix est bien meilleur que cela. J’ai raison Netflix? , a-t-il déclaré en entrevue au site d’information culturelle Uproxx.

Quant à Brad Bird, le réalisateur de la série de films Les Incroyable, de Ratatouille ou encore du film Le monde de demain (Tomorrowland), il a estimé que cette idée représentait une nouvelle atteinte à l’expérience cinématographique qui est déjà agonisante .