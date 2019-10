Une athlète d'Ottawa se démarque au Grand Raid de l'île de La Réunion

C’est un grand sentiment de fierté d’avoir été capable d’accomplir ça , mentionne l’athlète de 26 ans qui a devancé sa plus proche rivale par plus de 30 minutes avec un temps de 9 heures 13 minutes et 7 secondes.

La Mascareignes est la plus courte distance du Grand raid, une série de trois courses présentées chaque année à La Réunion, une île française de l'océan Indien. Le Grand Raid qui est aussi appelé la Diagonale des Fous est une course de 166 km, alors que la Bourbon s’étale sur plus de 110 km.

Mais le parcours de 66 km de Claudine Soucie n’est pas une mince tâche non plus.

C’est un territoire inconnu et des sentiers qu’on ne connait pas si bien. C’est très technique et on retrouve un bon dénivelé. On ne retrouve pas ça au Canada et au Québec. Je pensais vraiment faire un temps plus long. J’ai été surprise de voir que ça allait bien. Puis, ça a commencé à rouler et j’ai misé là-dessus dans les montées. Ça a porté ses fruits , précise Claudine Soucie sur sa course.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Claudine Soucie dans une courbe tout près du fil d'arrivée de sa course. Photo : Gracieuseté de Claudine Soucie

Les Réunionnais sont vraiment fiers de leurs courses. Ils encouragent tout le monde avec une intensité incroyable! Tu le vois vraiment à chaque ravitaillement, dans chaque village. Claudine Soucie, championne de la Mascareignes 2019

La Franco-Ontarienne a eu la chance de devancer deux coureuses locales Hortense Bègue et Marcelle Puy. La jeune femme a pu compter sur des conditions climatiques clémentes.

Il n’y a pas eu trop de soleil. Les deux coureuses suivantes ont participé Diagonale et connaissaient le terrain. Les gens de l’île les admirent beaucoup, donc moi aussi , affirme Soucie, qui croyait courir environ une heure plus lentement que ces deux participantes au moment de préparer son périple.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Claudine Soucie, félicitée par des organisateurs du Grand Raid, à sa sortie du podium. Photo : Gracieuseté de Claudine Soucie

La Mascareignes fermait la saison de courses d’endurance pour Claudine Soucie. Mais, sa plus récente participation lui a encore plus donné la piqûre de ce genre d'épreuves.