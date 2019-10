Pascale Poney veut donner un nouveau souffle à Panache art actuel

Le nouveau local situé au 410, rue Évangéline est plus grand que le précédent. Le but du local est vraiment d’ouvrir aux artistes, aux membres de Panache qui ont besoin ou qui aimeraient simplement avoir un lieu où ils pourraient faire du travail avec d’autres artistes, mais aussi éventuellement avoir des expositions , explique Pascale Poney en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

C’est vraiment un espace tout blanc que l’on garde ouvert à toutes les possibilités. Pascale Poney, nouvelle directrice générale de Panache art actuel

De nombreuses tables sont disponibles pour les artistes. Photo : Gracieuseté de Pascale Poney

Panache couvre un large territoire allant de Tadoussac à Blanc-Sablon.

La virée culturelle devrait être bonifiée par la nouvelle directrice.

Présentement, on est en train d’évaluer qu’est-ce que l’on peut faire de nouveau avec la virée, elle a quand même une bonne base, c’est un projet qui existe depuis plusieurs années , indique Pascale Poney.

Comment est-ce que l'on pourrait faire pour aller plus loin? Profiter plus du territoire? Pascale Poney, nouvelle directrice générale de Panache art actuel

Organiser des expositions hors des salles conventionnelles est aussi parmi les projets de la nouvelle directrice.

Panache qui existe depuis plus de 10 ans a déjà vraiment une belle structure, une belle base, note Pascale Poney. Je pense que la raison pour laquelle on est venu me chercher c’était vraiment peut-être pour essayer d’amener un peu de nouveauté, essayer de sortir un peu de ce que Panache fait déjà très bien. Essayer de rejoindre un peu plus nos membres. Essayer d’aller explorer le territoire de nouvelles façons.

Des œuvres qui faisaient partie de l'exposition soulignant les 10 ans de Panache Art Actuel à Sept-Îles Photo : Tom Demers

La nouvelle directrice souhaite que Panache soit plus investi dans son territoire, qu’il ait une identité forte et que l’organisme soit présent et reconnu, explique-t-elle.

Le nombre de résidences d’artistes pourrait être appelé à croître, indique la nouvelle directrice générale.