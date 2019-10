Meilleure couverture cellulaire au Lac-Saint-Jean

L'Association interrégionale de développement des technologies de l'information et des communications (AIDE-TIC) met en service six nouvelles tours de télécommunications en collaboration avec Bell.

Ces installations permettront d’assurer la couverture cellulaire sur 52 kilomètres le long de la route 155 entre Chambord et le lac Écarté, en Mauricie. Les municipalités de Lac-Bouchette, Saint-Thomas-Didyme, Notre-Dame-de-Lorette, Labrecque et Lamarche seront également branchées au réseau.

Les citoyens réclamaient une couverture cellulaire depuis plusieurs années pour améliorer leur sécurité. Ils auront aussi accès à des services Internet à haut débit.

Une grande partie de la route 155 n'était pas couverte par la téléphonie cellulaire. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

D’autres tours à venir

Huit autres tours de télécommunications seront mises en service d'ici le 31 mars. Elles seront entre autres situées à Saint-Stanislas, à Saint-Honoré et sur la route 169 dans la réserve faunique des Laurentides.

Environ 99 % de la population résidentielle du Saguenay-Lac-Saint-Jean sera ainsi branchée.

Les coûts totaux du projet sont évalués à 7,5 millions de dollars.

Une tour de télécommunications installée à Saint-François-de-Sales Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

La facture sera assumée aux deux tiers par Québec via son programme Québec branché. Le reste du montant sera défrayé par les municipalités, les MRC et l’organisme AIDE-TIC, dont le but est d'améliorer les technologies de l'information en région.

Les compagnies de télécommunications sont invitées à offrir leurs services Internet aux citoyens et aux entreprises.