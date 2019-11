JUST P(l)AIN LOVE, de Julie Bosman

Biographie

Julie Bosman a grandi à Mont-Saint-Hilaire et vit à Montréal. Elle a publié le recueil de nouvelles Nous sommes bien seules aux éditions Leméac en 2017 et le roman jeunesse M’étendre sur l’asphalte chez le même éditeur en 2018.

Premières lignes

Ce qu’en pense le comité de sélection

« Un poème puissant de haine et de vulnérabilité [...] Il n’y a aucun flafla – le titre en fait écho –, on y trouve quelque chose de simplement vrai et même punk, avec un bon rythme et une forme où chaque strophe porte son interlude comme une pause sur l’action, qui suspend la douleur. »

Mélanie Jannard, membre du comité de sélection 2019