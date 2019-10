9,4 M$ pour rénover le stade de la Cité des Jeunes à Rivière-du-Loup

Ce projet permettra non seulement de doter le stade d'une glace aux dimensions olympiques, mais aussi d'effectuer différents ajouts au Centre Premier Tech, d'agrandir les bureaux du Service des loisirs et de refaire l'extérieur du stade de la Cité des Jeunes.

Dans notre plus vieil aréna, on a de l'amiante et du liège et on doit vraiment faire des correctifs. Il y a quand même une mise à niveau très importante puisque c'est un bâtiment de plus de 50 ans , explique la mairesse de Rivière-du-Loup, Sylvie Vignet.

La mairesse de Rivière-du-Loup Sylvie Vignet (archives) Photo : Radio-Canada / Patrick Bergeron

Québec a déjà confirmé sa participation au projet à hauteur de 4,1 millions de dollars. Le reste sera payé par les contribuables louperivois.

La mairesse Sylvie Vignet a bon espoir que les travaux, qui doivent durer environ huit mois, s'amorcent au mois de mars. Ils doivent être terminés à temps pour les Jeux du Québec qui se tiendront à Rivière-du-Loup à l'hiver 2021.

D'après les informations de Patrick Bergeron