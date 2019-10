Les Britanniques en voie d'être convoqués aux urnes

J’ai toujours dit que nous étions prêts pour une élection et que notre soutien était conditionnel à ce qu’un Brexit sans accord soit écarté , a déclaré son chef, Jeremy Corbyn, aux membres de son cabinet fantôme, selon son bureau.

Nous avons maintenant entendu l’Union européenne confirmer la prolongation de l’article 50 jusqu’au 31 janvier, alors pour les trois prochains mois, notre condition qu’un accord sans Brexit soit écarté a été remplie , a-t-il ajouté.

Nous allons maintenant lancer la campagne pour un vrai changement, la plus ambitieuse et la plus radicale que ce pays n'ait jamais vue.

Jeremy Corbyn, aux membres de son cabinet fantôme