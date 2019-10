« Ne tournez pas le dos aux réfugiés », dit la tante du petit Syrien noyé en 2015

Tima Kurdi estime que le monde n’en fait pas assez pour répondre à la crise des réfugiés. Elle dit vouloir réveiller les gens et leur rappeler que des milliers des personnes continuent de souffrir dans le monde.

Son neveu Alan Kurdi faisait partie des millions de Syriens qui ont fui la guerre dans leur pays en 2015. La famille tentait de se réfugier en Europe, mais le bateau qui la transportait sur la Méditerranée a chaviré et le petit garçon de 3 ans s’est noyé.

Son corps s’est retrouvé sur une plage près de Bodrum où un journaliste turc l’a photographié.

Alan Kurdi était accompagné sur le bateau par ses parents et son frère. Seul son père, Abdullah Kurdi, a survécu au naufrage.

Après cette tragédie, Tima et Abdullah Kurdi ont créé une fondation dans le but de sensibiliser le monde et d’aider les enfants qui vivent dans des camps de réfugiés.

Tima Kurdi est devenue une porte-parole sur la question à l’échelle internationale et une auteure. Elle prononce une conférence dans le campus du NBCCNew Brunswick Community College à St. Andrews, mardi, à 11 h.

Mme Kurdi demande aux gens d’exiger plus d’action de la part de leurs dirigeants pour appuyer les réfugiés. Elle concentre ses efforts de sensibilisation sur les étudiants du postsecondaire parce qu’ils seront les prochains dirigeants, explique-t-elle.

Chaque citoyen du monde entier doit se lever et exiger le droit d’aider les autres, affirme Tima Kurdi.

« Ne tournez pas le dos aux réfugiés »

En 2015, la photographie glaçante du petit garçon sur la plage a fait le tour du monde. Elle a ému d’innombrables personnes et plusieurs gouvernements.

Mme Kurdi dit qu’il est triste de constater que les gens oublient cette photographie et toutes les autres images des personnes dans le monde qui meurent en tentant d’échapper à des guerres ou à des catastrophes naturelles.

Nous regardons les nouvelles, nous nous sentons désolés, puis nous tournons le dos et passons à autre chose. Ne tournez pas le dos. Cela peut arriver un jour à n’importe qui parmi nous.

Un policier devant le corps d'Alan Kurdi, un Syrien de 3 ans, sur une plage turque Photo : AP Photo / Nilufer Demir

Le Canada a été bâti par des immigrants et il peut accueillir plus de réfugiés, ajoute-t-elle.

Le pays a fait plus d’efforts en la matière que bien d’autres pays, selon un rapport des Nations unies publié en 2018. Il a accueilli 28 100 réfugiés parmi les 92 400 qui se sont établis dans 25 pays cette année-là. Environ 1,4 million de réfugiés cherchaient un endroit où refaire leur vie en 2018.

Les dirigeants font-ils partie de la solution ou du problème?

Les dirigeants mondiaux peuvent ouvrir les frontières aux réfugiés et mettre en avant des solutions pacifiques aux conflits qui entraînent le déplacement de populations, selon Tima Kurdi.

Un policier turc avait recueilli le corps du petit Alan Kurdi. Photo : Associated Press

Plusieurs dirigeants mondiaux véhiculent toutefois des valeurs nationalistes hostiles à l’immigration et qui peuvent mener au resserrement des frontières.

C’est une question de pouvoir et de politique , déplore Mme Kurdi en ajoutant que la vie de bien des gens est mise en jeu pour des raisons de pouvoir.

Accepter plus de réfugiés apporte des retombées économiques positives à long terme, ajoute-t-elle, car leurs enfants travailleront et contribueront à la croissance du pays.

Avec des renseignements de Harry Forestell, de CBC