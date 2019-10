Rouyn-Noranda souhaite un centre aquatique en 2021

C'est ce qu'on apprend dans le programme des immobilisations 2020 à 2022 adopté hier par le conseil municipal. La Ville a déjà prévu 19 millions de dollars pour ce projet en 2021.

Une psicine se trouve présentement à l'école secondaire La Source de Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Un contrat de 29 900$ a été octroyé au Groupe conseil Arcad pour la production d'une esquisse dans le cadre de ce projet.

Le centre multisports attendra

Le projet de centre multisports n'est toutefois plus dans les plans pour le moment jusqu'en 2023.

La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, explique que le conseil souhaite toujours sa réalisation, mais ce ne sera pas pour tout de suite.

Le conseil a été très clair, on n'oublie pas pour autant le reste du projet. Ce sera dans des phases ultérieures. C'est pas loin, 2023, dans une planification au niveau de la Ville. On ne peut pas vous donner de date, mais on ne sait jamais ce qui peut s'ajouter en cours de route.

Grands travaux, grands budgets

Dans le cadre de son programme des immobilisations, la Ville dépensera plus de 120 millions de dollars en 3 ans.

Parmi les autres principaux projets, on compte l'agrandissement de la réserve d'eau potable en 2020 pour augmenter la capacité de 4000 à 8000 mètres cubes, un projet de plus de 6 millions de dollars.

Il y a aussi la construction de nouveaux projets domiciliaires dans le quartier Noranda-Nord, prévue en 2022.