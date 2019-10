Le maire de Petite-Vallée, Noël-Marie Clavet, démissionne.

Après avoir consacré de nombreuses années à la vie politique, le maire de Petite-Vallée, Noël-Marie Clavet, annonce sa démission. Il affirme qu'il ne peut plus concilier travail et implication politique.

Le travailleur forestier a été maire de 1991 à 2009, puis préfet de la MRC Côte-de-Gaspé pendant neuf ans. Par la suite, il est revenu sur la scène politique en 2017.

Malgré cette riche expérience au conseil de la petite municipalité de 165 habitants, il soutient avoir de la difficulté à faire son travail de représentant des citoyens. Être maire, ce n’est pas seulement présider l’assemblée du conseil une fois par mois et l’assemblée de la MRC, c’est [beaucoup de] rencontres.

Le temps me manquait et là j’étais en train d’affecter ma santé. Noël-Marie Clavet, maire de Petite-Vallée

Noël-Marie Clavet soutient que les responsabilités d’un maire sont plus importantes aujourd’hui qu’auparavant. Ce n'est plus aussi facile de concilier vie professionnelle et vie politique, note-t-il.

[Avant] je pense qu’il y avait moins d’enjeux et qu’il y avait moins de rencontres. Là, aujourd’hui, ça se passe le jour et c’est plusieurs rencontres par semaine. Il fallait que je passe trop de temps et un moment donné, ça avait des impacts sur ma situation financière. Ça fait qu’à chaque fois que je perds une journée d’ouvrage, c’est sûr que je perds de l’argent.

La Municipalité de Petite-Vallée est devenue célèbre grâce à son festival en chanson. Photo : Radio-Canada / Michel-Félix Tremblay

Il dit quitter le poste de maire avec le sentiment du devoir accompli. Il ajoute que le climat au sein du conseil municipal est bon.

M. Clavet est confiant pour l’avenir de la municipalité. Il constate que la relève est présente au sein du conseil avec de jeunes élus.

Il croit cependant que le gouvernement devrait mettre en place des incitatifs financiers pour inciter les jeunes à se lancer en politique municipal dans les petites localités comme Petite-Vallée.

Le maire de Petite-Vallée a annoncé sa démission lundi soir. Son mandat prendra donc fin le jeudi 31 octobre. La semaine prochaine, les conseillers devraient nommer un maire suppléant jusqu'à une élection.

Le nouveau maire ou la nouvelle mairesse aura comme enjeu prioritaire la mise aux normes du réseau d'aqueduc et l'acquisition du havre de pêche. Noël-Marie Clavet avait été élu par acclamation en 2017.