Nouvelle politique de déneigement à Rouyn-Noranda

Les méthodes de déneigement seront exactement les mêmes, mais la municipalité souhaiter améliorer la communication avec les citoyens.

La municipalité compte notamment aviser la population de l'évolution du déneigement au cours de l'année.

La Ville a également fait l'acquisition de nombreux équipements depuis l'an dernier, ce qui fait que le temps de réparation des équipements devrait être réduit.

Banc de neige à Rouyn-Noranda (Archives) Photo : Radio-Canada / Félix B. Desfossés

Le directeur des travaux publics et services techniques, Réjean Lesage, croit que l'important est aussi de rappeler aux citoyens qu'ils ont un rôle à jouer.