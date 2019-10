Sept-Îles se dote d’un plan de mesures d’urgence

Les élus et employés de la Municipalité suivront diverses formations et effectueront des simulations pour être prêts à intervenir dans de telles situations.

Le directeur général de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, explique que le plan de mesures d’urgence de la Ville prépare les intervenants à toutes éventualités.

« On a vécu dernièrement un feu au 60, [rue] Père-Divet, on a déclenché les mesures d’urgence dans ce cas-là », illustre Patrick Gwilliam.

Selon la Ville, l'immeuble du 60, rue Père-Divet comptait 52 logements dont 40 étaient occupés. Photo : Radio-Canada / Alix-Anne Turcotti

On a aussi connu des fermetures de route cet hiver, poursuit Patrick Gwilliam. Dans certains cas précis, on a déclenché les mesures d’urgence, mais on peut aussi parler des bateaux de croisière qui pourraient avoir beaucoup de personnes malades à bord. On peut parler des feux de forêt. On peut aussi parler de la rupture du barrage SM3 qui pourrait amener un grand déferlement d’eau.

Le directeur général de la ville de Sept-Îles, Patrick Gwilliam Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

Il ne faudrait pas négliger la responsabilité que chacun des citoyens a devant les urgences, souligne la mairesse suppléante de Sept-Îles, Charlotte Audet. [Par exemple,] d’avoir chez soi toujours une trousse de survie pour les 60-72 prochaines heures : de l’eau potable, quelque chose pour se réchauffer, de la nourriture. D’avoir ça sous la main toujours parce qu’on ne sait jamais à quel moment ça peut arriver.

La conseillère municipale et présentement mairesse suppléante, Charlotte Audet Photo : Radio-Canada

Une nouvelle réglementation prévoit que toutes les municipalités québécoises doivent se munir d'un plan des mesures d'urgence avant le 9 novembre 2019, précise Patrick Gwilliam. Sept-Îles avait déjà un tel plan, mais elle en a profité pour le mettre à jour et le bonifier.

Avec les informations de Laurence Royer