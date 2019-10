Les pilotes des Airbus A220 devront lever le pied en haute altitude

Les Airbus A220, anciennement développés sous la marque « C Series », ne devront plus voler à plein régime à partir d'une certaine altitude, commandent Transports Canada et l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA). Cette limitation de vitesse provisoire sera imposée aux transporteurs du monde entier dans la foulée des problèmes de moteurs qu'a récemment connu Swiss International Air Lines.