John Felderhof, dirigeant au coeur du scandale d'or fictif de Bre-X, est décédé

L'ancien géologue en chef de la société minière de Calgary avait été déclaré non coupable de délit d'initié en 2007. Puis, en 2014, le rejet de deux poursuites civiles avait conclu le dernier chapitre de cette saga devant les tribunaux, dans l'un des plus grands scandales à avoir touché le monde des affaires de l'histoire du Canada.

L'avocat torontois Joe Groia précise que la soeur et la nièce de M. Felderhof l'ont informé par courriel que son client était mort de causes naturelles au cours du week-end et que des funérailles auraient lieu cette semaine.

Il vivait dans un village avec sa nouvelle épouse et sa famille adoptive. Ils géraient un petit dépanneur et une buanderie , indique Me Groia.

Il dit avoir vu M. Felderhof pour la dernière fois il y a environ quatre ans, mais tous les deux seraient restés en contact grâce à des courriels et à des appels téléphoniques à l'occasion.

Bre-X était devenu l'enfant chéri de la Bourse de Toronto après avoir découvert un important gisement aurifère en Indonésie. La présence d'or dans la mine de Busang s'est toutefois avérée fictive, ce qui a fait plonger l'action de l'entreprise et perdre près de 3 milliards de dollars aux investisseurs.

La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a accusé M. Felderhof de s'être départi d'actions de Bre-X valant 84 millions de dollars alors qu'il disposait d'informations privilégiées.