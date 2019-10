Les conducteurs d’autobus du Grand Vancouver déposent un avis de grève de 72 heures

Selon le syndicat, l’employeur n’a pas pris au sérieux les préoccupations des conducteurs d’autobus en matière de salaire, d’avantages sociaux et de conditions de travail lors des négociations d’un nouveau contrat.

C’est difficile de comprendre ce qui se passe ici. La compagnie a montré peu de respect pour les conditions de travail difficiles auxquelles font face nos membres tous les jours , soutient le président national d’Unifor, Jerry Dias, par voie de communiqué de presse.

Si une entente n’est pas conclue avant jeudi à minuit, les travailleurs prendront des mesures qui perturberont le service de transport en commun. Une grève roulante ou une grève du zèle pourraient avoir lieu, mais les travailleurs n’ont pas encore décidé de la forme que prendra leur moyen de pression.

Unifor représente plus de 5000 travailleurs dans le service de transport en commun dans le Grand Vancouver, dont des conducteurs d’autobus, des opérateurs du SeaBus et du personnel d’entretien.

Le 10 octobre dernier, les membres des sections et 2200 d’Unifor ont voté à 99 % pour un mandat de grève. La dernière grève des transports en commun dans la région remonte à 2001 et a duré quatre mois.

Le syndicat rappelle que les demandes principales des travailleurs sont l'embauche de plus de conducteurs, une réduction de l’achalandage dans les autobus, une offre de salaire compétitive et des pauses plus longues.