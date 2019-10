Les résidences ne prennent plus de valeur à Lévis

La Ville de Lévis a dévoilé le nouveau rôle triennal d’évaluation foncière pour les années 2020-2021-2022. La valeur des résidences est en baisse de 1 % et celle des condominiums est de 3 %.

Ce qu’on constate, c’est que le marché au niveau de l’unifamiliale et du condo est stable parce qu’on a une plus grande disponibilité sur le marché , précise le maire de Lévis, Gilles Lehouillier.

Le maire de Lévis, Gilles Lehouillier. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

La valeur moyenne d’une résidence est donc passée de 292 000 $ à 290 000 $.

Pour les condos, la valeur moyenne diminue de 227 000$ à 220 000$.

Ça ne change pas grand-chose. C’est la tendance du marché qu’on observe présentement. Gilles Lehouillier, maire de Lévis

Pour le directeur des finances de la Ville de Lévis, cette stabilisation est un retour à la normale après 15 années de hausses importantes.

En 2002, c’était à peu près 130 000 $ une maison unifamiliale. Maintenant, on est rendu à 290 000 $ , souligne Marcel Rodrigue.

Population vieillissante

Cette stabilisation serait entre autres due à la construction de résidences pour personnes âgées et une augmentation de la demande pour les unités locatives.

Les gens se départissent de leur propriété et ça met une pression sur la valeur de ces propriétés-là , affirme Gilles Lehouillier.

La valeur des immeubles de six logements et plus a d’ailleurs grimpé de 10 %. Pour le secteur industriel et commercial, la variation est de 8 %.

Bon important de la valeur des terrains vacants

Le bon le plus important se retrouve sur la valeur des terrains vagues desservis par des services d'aqueduc et d'égouts. Le prix de ces espaces augmente de 22 % dans le nouveau rôle.

La Ville a d'ailleurs révisé ses règles d’urbanisme et permet maintenant une densification plus importante pour certains terrains.

Avant, on permettait juste deux à trois étages, maintenant c’est du sept à neuf étages , explique le maire Gilles Lehouillier.

Les 7,4 kilomètres de voies réservées qui seront aménagés à Lévis ne permettent pas de desservir les parcs industriels. Photo : Radio-Canada

C’est notamment le cas sur le boulevard Guillaume-Couture qui accueillera bientôt de nouvelles voies réservées au transport en commun.

On va permettre de monter plus en hauteur. Il est clair que quand les gens font l’évaluation, le prix du terrain augmente , ajoute-t-il.

Le parc immobilier de Lévis est de près de 58 200 unités d’évaluation pour une valeur de 20,6 milliards de dollars.