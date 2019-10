Budget 2019 : Le gouvernement légifère sur les impôts et les droits des fonctionnaires

Le gouvernement Kenney commence à implanter les changements présentés dans son premier budget, déposé la semaine dernière. Il a déposé deux projets de loi, lundi, pour réformer le système d’impôts et se donner plus de marge de manoeuvre dans ses négociations avec le secteur public.

Avec son projet de loi 21, le gouvernement se donne un droit de veto sur les négociations entre une agence ou un organisme public et ses employés. Cela inclut, par exemple, les universités publiques.

Il réautorise par ailleurs l’emploi de briseurs de grève dans le secteur public.

« Nous devons nous assurer que nous pouvons livrer les services essentiels lorsqu’il y a des moyens de pression de la part des travailleurs », justifie le ministre des Finances, Travis Toews.

Les employés du gouvernement sont toutefois déjà tenus de fournir des services essentiels en tout temps. L’administration néo-démocrate avait banni les briseurs de grève dans le secteur public pour se conformer à un jugement de la Cour suprême qui consolidait le droit de grève des employés dans cette situation.

« Cette loi s’appelait même la Loi pour implanter une décision de la Cour suprême », fait valoir la porte-parole de l’opposition officielle en matière de finances, Shannon Phillips.

Elle interprète son abrogation comme un signe que le parti au pouvoir cherche à provoquer des querelles judiciaires avec les syndicats de la fonction publique.

Le projet de loi 21 donne aussi au gouvernement le pouvoir de modifier l’entente existante avec l’Association médicale de l’Alberta, qui représente les médecins généralistes.

L'administration conservatrice a déjà légiféré cet été pour repousser des négociations salariales dans le secteur public. Plusieurs négociations, notamment avec les infirmières, sont prévues bientôt.

La réforme des impôts démarre

Les projets de loi 20 et 21 mettent aussi en oeuvre la majorité des changements au système d’impôt annoncés dans le budget.

Les paliers d’impositions et les crédits d’impôt ne seront plus indexés à l’inflation après leur adoption. Cela signifie qu’un Albertain qui gagne le même salaire en 2018 et en 2020 sera imposé de la même façon, même si son pouvoir d’achat diminue légèrement.

Plusieurs programmes sociaux seront aussi gelés. Le gouvernement croit pouvoir économiser 10 millions de dollars dès cette année en cessant d’indexer à l’inflation le revenu minimum garanti pour les personnes lourdement handicapées (AISH) et divers programmes d’assistance sociale.

Pourtant, le Parti conservateur uni avait appuyé l’ancien gouvernement néo-démocrate quand celui-ci avait augmenté les versements d’AISH et décidé de les indexer à l’inflation, il y a moins d’un an.

Jason Nixon, qui était alors porte-parole de l’opposition officielle en matière de finances, avait même dit qu’il était « grand temps » d’augmenter les versements de l'AISH.

Il se défend d’avoir fait volte-face, assurant que la hausse consentie alors reste en place, même si elle ne sera plus indexée.

« Nous suspendons l’indexation. Ça va améliorer notre perspective économique à long terme et nous pourrons revisiter l’indexation ensuite », dit-il.

Les nouvelles législations proposent aussi le remplacement de deux programmes de subvention pour les familles par un seul programme qui visera spécifiquement les familles plus démunies.

Les entreprises verront aussi cinq programmes de crédit d’impôt annulés. En contrepartie, leurs impôts continueront de baisser pour atteindre 8 % en 2023, comme le prévoit une des premières lois adoptées par l’administration conservatrice, au printemps dernier.

Les étudiants universitaires aussi verront les crédits d’impôt auxquels ils ont présentement droit être annulés. Conformément à ce qui a été annoncé dans le budget, le taux d’intérêt sur leurs prêts augmentera de 1 % et la hausse des frais de scolarité pourrait atteindre 10 % dans certains programmes.

Les projets de loi comprennent plusieurs autres mesures du budget, comme la hausse des taxes sur le tabac et l’annulation du plafond sur les prix de l’électricité.

Le gouvernement s’aménage des marges de manoeuvre

Les projets de loi annulent aussi l’entente que Calgary et Edmonton avaient négociée avec le gouvernement pour obtenir un financement plus prévisible à long terme, tel qu’annoncé.

Ils incluent cependant une autre clause sur laquelle le ministre des Finances s’était montré discret jusqu’à maintenant. Celle-ci permet au gouvernement de changer la façon dont les revenus des contraventions sont répartis.

Jusqu’à maintenant, le gouvernement récoltait 27 % des revenus liés aux contraventions, et devait les utiliser pour payer les coûts administratifs.

Avec le projet de loi 21, il pourra décider d’utiliser ses revenus comme bon lui semble, et d’augmenter le pourcentage qui lui revient. Cela diminuerait du même coup la tranche de revenu des municipalités.

Travis Toews dit que les projets de loi 20 et 21 amélioreront la santé fiscale de l'Alberta. Photo : CBC

Le gouvernement cherche par ailleurs à se donner plus de flexibilité dans la façon dont il dépense son argent.

Pour cela, il veut abolir cinq fonds, dont un fonds qui finance la prévention du cancer et un autre qui distribue l’argent des loteries à des causes communautaires.

Le gouvernement promet de continuer à dépenser les mêmes sommes dans les domaines visés, mais il veut les dépenser au fur et à mesure plutôt que les mettre dans des fonds réservés.

Ainsi, croient les conservateurs, le gouvernement n’aura pas à emprunter des montants importants plusieurs mois en avance et pourra payer moins d’intérêts.