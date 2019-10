Fournir un toit à 1500 sans-abri de Winnipeg d’ici 5 ans

Les objectifs de End Homelessness Winnipeg viennent appuyer les cibles du plan de 10 ans dont la Ville de Winnipeg s’était dotée en 2014, et s’inscrivent aussi dans la stratégie du gouvernement fédéral intitulée Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte à l’itinérance.

La directrice générale Lucille Bruce explique que l’organisme veut opérer un changement radical, en éliminant le sans-abrisme à long terme, plutôt qu’en gérant ce phénomène social par le biais des services d’urgence.

Nous pensions que, si nous allions nous doter de cibles, il était vraiment important que les objectifs soient ambitieux , dit-elle.

End Homelessness est en voie de devenir un organisme autochtone, annonce-t-elle par ailleurs. Plus de 70 % du personnel et des administrateurs sont autochtones.

Cela facilite la mise en place de partenariats qui permettent de mieux répondre aux besoins et aux enjeux de la communauté des sans-abri, qui est largement composée d’Autochtones, indique la présidente du conseil d’administration, Jason Whitford.

Jason Whitford est président de End Homelessness Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Bryce Hoye / CBC

Environ 60 % des gens rencontrés lors du recensement des sans-abri l’an dernier étaient autochtones, alors que les membres des Premières Nations, Métis et Inuits représentent 12 % de la population de Winnipeg.

Les Autochtones sont surreprésentés dans le sans-abrisme. Il faut changer cela , déclare Jason Whitford.

L’organisme veut réduire de 50 % la surreprésentation des Autochtones dans les abris d’urgence au cours des six prochaines années. Il veut aussi réduire la durée des séjours dans les refuges pour sans-abri, afin que dans 92 % des cas, ils durent moins de 10 jours.

End Homelessness veut également éliminer la tendance qui fait en sorte que les personnes libérées de prison ou celles qui étaient prises en charge par les Services à l’enfance et à la famille se retrouvent sans-abri.

Le recensement de rue de 2018 a révélé qu’environ 50 % des sans-abri de Winnipeg ont passé du temps en famille d’accueil pendant leur enfance.

Les objectifs comprennent également l’extension de l’utilisation du système fédéral d’information sur les personnes et les familles sans abri (SISAH) à 45 organisations desservant les sans-abri, afin que tous les groupes travaillent de manière plus coordonnée.

Enfin, End Homelessness espère empêcher 90 % des personnes desservies par ce réseau d’organisations de revenir dans la rue.

Les sons d’un cercle de tambours ont résonné lundi matin à Thunderbird House, alors qu’une centaine de personnes s’étaient rassemblées pour le dévoilement du plan quinquennal de l’organisme End Homelessness Winnipeg. Photo : Radio-Canada

Pour mener à bien ces adjectifs, l’organisme souhaite rassembler les acteurs des secteurs à but non lucratif, privé et gouvernemental.

Tout sera lié par un système d’accès coordonné, qui dirigera les personnes sans abris vers des experts formés pour évaluer leurs besoins et les orienter.

Les objectifs ambitieux renforcent la responsabilisation, affirme Corrine Isaak, responsable de l’évaluation et de la mesure partagée chez End Homelessness.