Recrudescence de crimes violents à Moncton en octobre

Une tentative de vol à main armée dans le stationnement du bar 1755 à Dieppe a fait grimper à six le nombre de crimes violents sur le territoire du grand Moncton ce mois-ci. Des commerçants sont pris à partie et s’interrogent sur des solutions pour une ville plus sécuritaire.

Lisa Doucette est esthéticienne Studio unisex élégante sur le boulevard Champlain à Dieppe. En face du salon de coiffure, il y a eu une tentative de vol à main armée dans le stationnement du bar 1755 samedi, au petit matin.

C'est un peu concernant , s’inquiète Mme Doucette. On travaille juste en face, puis on voit du monde passer là tous les jours. Il faut qu'on stationne dans cette zone quand on est occupés ici.

Lisa Doucette est esthéticienne Studio unisex élégante. Photo : Radio-Canada / Marielle Guimond

Ce qui s'est produit au 1755 ne la surprend pas. Un homme est même entré par effraction dans le salon de coiffure il y a quelques mois.

On a installé une caméra de sécurité et une alarme. C'est ça avoir une entreprise sur la Champlain. Lisa Doucette

On a eu peur, dit-elle. Quand on travaille toutes ensemble, on essaye de s'attendre l'une et l'autre pour ne pas sortir toutes seules, surtout dans le noir.

Les criminalité à Moncton

Le 9 octobre, une fusillade dans le stationnement du bar Angie's à Dieppe a fait deux blessés. Quelques jours plus tard, un jeune homme de 19 ans a été tué à Moncton. La semaine suivante, deux fusillades ont eu lieu dans le même quartier de Riverview en moins d'une semaine.

Selon Statistique Canada, Moncton affiche l'indice de gravité de la criminalité le plus haut en Atlantique.

Parfois ce sont des crimes qui sont plus majeurs, mais certainement, avec n'importe quelle croissance vont venir certains défis et nous devons les reconnaître et essayer de trouver des solutions , estime le conseiller municipal Charles Léger.

Parmi les solutions, l'ajout de 14 officiers de la GRC Gendarmerie royale du Canada d'ici deux ans est présentement à l'étude. Au-delà de l’effet dissuasif, cette mesure vise à renforcer le sentiment de sécurité.

Avoir une visibilité, avoir des gens de notre communauté en train de circuler, ça va certainement aider les propriétaires d'entreprises à leur donner une certaine sécurité , évoque Charles Léger, qui préside aussi l'Autorité policière régionale de Codiac.

Charles Léger Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Les crimes récents sur le territoire du Grand Moncton semblent indépendants les uns des autres. C'est très difficile d'avoir l'heure juste avec ce qui est actuellement disponible au public , relate la professeure de criminologie à l’Université de Moncton, Véronique Chadillon-Farinacci.

Augmenter le nombre de policiers sur le territoire n'est pas une solution magique, dit-elle. D'autres mesures complémentaires pourraient s'ajouter aux efforts pour diminuer le taux de criminalité, comme des patrouilles ciblées ou différentes façons d'analyser la criminalité pour identifier plus rapidement les problèmes.

Les autorités et les experts s'entendent pour dire que ces événements violents n'ont aucun lien entre eux.

D’après le reportage de Marielle Guimond