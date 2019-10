Les Argentins ont passé l'éponge sur la corruption

L’équipe du président sortant, Mauricio Macri a été défaite, et ce dès le premier tour de l'élection présidentielle. L’ex-président n’a pas su redresser le pays pendant les quatre ans où il a été au pouvoir.

Pire, il l’a plongé plus profondément dans la crise et la récession.

Les Argentins lui ont préféré Cristina Kirchner, qui fait face à 11 poursuites pour corruption.

Une victoire malgré la corruption

Celle qui a été présidente de 2003 à 2015, et qui aimait être comparée à Evita Perón, a conservé une base d’appui solide dans les milieux populaires, malgré les accusations de corruption et une gestion de gouvernement peu reluisante.

En se joignant à Alberto Fernandez, un péroniste discret, mais respecté, celle qui deviendra vice-présidente lui assurait l’élection en neutralisant les attaques de ses adversaires.

Alberto Fernandez, du parti Frente de Todos (Front de tous) sera donc le nouveau locataire de la fameuse Casa Rosada, résidence des présidents argentins.

La Casa Rosada à Buenos Aires est la résidence des présidents argentins. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Leprince

Il vivra parmi les fantômes de Juan Perón et de sa légendaire épouse Evita, amie des sans-chemises (sincamisas), dont les apparitions au balcon faisaient se pâmer les foules.

Le célèbre cinéaste Pino Solanas était l’adversaire de Cristina Kirchner. Mais il a changé de camp et vient d’être élu député.

Je ne dis pas qu’il n’y avait pas corruption dans le gouvernement attention, mais celle du gouvernement Macri était pire. L’État a été un territoire de chasse pour faire des affaires personnelles. C’est incomparable , dit-il.

Le journaliste Diego Cabot estime que la corruption représente une espèce de moindre mal dans le pays. « Les gens sont habitués au manque d’infrastructure, d’institutions ou de justice. Alors la corruption pour eux, pour la société, c’est quelque chose de normal. »

Huit cahiers d’écoliers

Journaliste à La Nacion Diego Cabot a révélé l’existence de huit cahiers d’écoliers dans lesquels un chauffeur de taxi a documenté pendant 10 ans ses convoyages de pots-de-vin de grandes entreprises vers les résidences de Nestor et de Cristina Kirchner qui ont tous les deux été présidents.

Ces pots-de-vin totaliseraient 100 millions de dollars.

Des dizaines de témoins et d’accusés ont corroboré toutes les transactions. Mais on soupçonne que les fonds détournés par les Kirchner sont beaucoup plus importants : on parle de 38 milliards de dollars, soit le montant du dernier prêt du FMI à l’Argentine sur une douzaine d’années.

La presse à l'affût de la cotisation du dollar après l'élection. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Leprince

Diego Cabot croit que les poursuites contre Cristina Kirchner n’iront nulle part.

Comme vice-présidente, elle retrouvera l’immunité dont elle jouissait lorsqu’elle était sénatrice. Si jamais elle était condamnée, il faudrait pour la destituer un vote des deux tiers de la chambre des députés et du sénat, dont elle sera la présidente.