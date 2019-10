La défense de deux hommes accusés de viol détruit la crédibilité de la plaignante

À Toronto, la jeune femme qui accuse deux hommes de l'avoir violée en 2016 a catégoriquement rejeté l'idée qu'elle était consentante à avoir des relations sexuelles à trois au premier jour de son contre-interrogatoire, lundi. Le propriétaire du défunt bar College Street, Gavin MacMillan, et son ancien gérant, Enzo de Jesus Carrasco, ont plaidé non-coupable à des accusations de séquestration et à plusieurs autres de nature sexuelle à l'ouverture de leur procès au début du mois.

La Couronne doit prouver au-delà de tout doute raisonnable la culpabilité des deux accusés.

Sa tâche est d'autant plus difficile puisque les vidéos des caméras de surveillance du bar montrées dans ce procès n'ont aucune bande sonore.

Il est impossible d'entendre les conversations entre la plaignante et les accusés.

Attention : ce texte peut contenir des passages troublants pour certains lecteurs.

La Couronne accuse Gavin MacMillan et Enzo de Jesus Carrasco d'avoir agressé à plusieurs reprises la plaignante et de l'avoir retenue contre son gré la nuit du 16 décembre 2016. Elle laisse entendre que la présumée victime a été droguée, bien que cette allégation ne figure pas au nombre des accusations formelles auxquelles ils font face.

Dans cet extrait vidéo, Enzo de Jesus Carrasco prend par la main la plaignante pour la diriger vers le bar. Photo : Ministère du Procureur général de l'Ontario

La plaignante a d'ailleurs répété lundi qu'Enzo de Jesus Carrasco avait dès le début de la soirée mis de la drogue dans son verre à son insu, mais qu'elle ne se souvient plus très bien de ce qui s'est passé par la suite.

J'ai dans la tête des 'flashbacks' de ce qui s'est passé, comme dans un film lorsqu'on essaie de souvenir de toute l'histoire , dit-elle.

La défense de deux hommes a d'ailleurs mis l'accent sur les trous de mémoire de la plaignante, dont elle met en doute la crédibilité. Elle laisse ainsi entendre à la cour que la plaignante a un bien meilleur souvenir de cette nuit-là qu'elle ne le prétend à la barre des témoins.

Elle lui montre à nouveau des vidéos dans lesquelles la présumée victime apparaît en possession de tous ses moyens. La femme admet qu'elle ne se souvient toutefois pas du nombre de consommations qu'elle a prises avant de se raviser et de dire qu'elle n'en a pas bu plus de cinq.

La plaignante, qu'on ne peut identifier, témoigne par vidéo dans une salle adjacente au prétoire pour ne pas voir les deux accusés. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La présumée victime ajoute qu'elle ne se rappelle pas non plus d'avoir été aux toilettes au sous-sol du bar après avoir commencé à boire. La Couronne allègue que la femme y a été agressée une partie de la nuit, mais il n'existe aucune caméra de surveillance pour le démontrer.

La défense dresse donc le portrait d'une femme qui semble s'amuser en compagnie des deux hommes, qui boit volontiers ce qu'on lui offre et qui consomme de son plein gré de la cocaïne avec eux.

Le bar College Street ou la séquestration et l'agression présumées seraient survenues. Photo : Radio-Canada / Lauren Pelley

La plaignante rétorque que ce n'était pas sa cocaïne, qu'elle a consommé deux lignes sur le comptoir du bar, mais qu'elle n'a jamais été aux toilettes pour en consommer davantage. Elle se rappelle surtout s'être sentie mal par la suite.

Pour la Couronne, l'intoxication à l'alcool et la drogue expliquerait les trous de mémoire de la femme et l'état de confusion dans lequel elle se trouvait cette nuit-là.

Je ne leur ai jamais demandé de m'appeler 'petite fille soumise' pas plus que j'ai appelé Gavin 'daddy' comme il me le demandait. La présumée victime

La défense insinue ensuite que la femme aime les relations sexuelles rudes et qu'elle a confié aux deux hommes qu'elle aimait les relations sadomasochistes à trois, qu'elle était une femme docile et qu'elle leur en a exprimé le vif souhait ce soir-là.

Le propriétaire du bar College Street, Gavin MacMillan, donnait à l'époque des cours de barman certains soirs de la semaine. Photo : Bar College Street

Les vidéos du bar dont la défense se sert montrent que la plaignante se laisse caresser les fesses par l'un des accusés sans en être contrariée. La femme affirme qu'elle ne se souvenait plus que Gavin MacMillan lui avait touché les fesses.

La défense a décrit tous les échanges sexuels auxquels elle aurait accepté de participer avec les deux accusés, mais Radio-Canada a décidé de ne pas en faire la description exhaustive.

L'un des deux accusés, Enzo de Jesus Carrasco, à la sortie du tribunal au premier jour de son procès le 7 octobre dernier. Photo : Radio-Canada / CBC

La plaignante a catégoriquement rejeté toutes les insinuations de la défense. Non, j'étais dans une relation monogame avec mon ex-petit ami à l'époque et je n'ai jamais souhaité être dans une relation polyamoureuse , dit-elle.

Les procureurs accusent Enzo De Jesus Carrasco, l'ancien gérant du bar, de l'avoir agressée sexuellement à nouveau. Dans son contre-interrogatoire, la plaignante répète qu'il n'a utilisé aucun préservatif.

Les deux accusés, Gavin MacMillan et Enzo de Jesus Carrasco en compagnie de leurs avocats, regardent les vidéos de leur ancien établissement. Photo : Radio-Canada / Pam Davies

La femme avait raconté plus tôt à la fin de son interrogatoire qu'elle avait pris plus d'un mois à se remettre des événements, mais qu'elle était devenue très dépressive.

La présumée victime explique par exemple qu'elle restait couchée sur le divan toute la journée chez ses parents, qu'elle refusait de voir quiconque et qu'elle ne voulait pas toucher à son cellulaire.

Elle admet que son ex-petit ami a découvert des vidéos et une photo d'elle en train d'avoir des relations sexuelles avec les deux accusés.

Elle dit qu'elle n'en savait rien et qu'elle a aussitôt effacé les enregistrements et la photo au lieu de les donner à la police. J'étais honteuse et j'ai paniqué , confie-t-elle.

La défense laisse plutôt entendre que la femme a délibérément détruit les vidéos qui exonèrent, selon elle, ses clients, parce qu'elle leur avait demandé de la filmer cette nuit-là durant leurs ébats. Une allégation que la plaignante a de nouveau fortement niée.

Le contre-interrogatoire se poursuit mardi.