Combien ont dépensé les candidats fédéraux en publicité sur Facebook?

Ainsi, 1200 dollars ont été dépensés par l'équipe de Diane Lebouthillier pour que des messages apparaissent sur le fil d'actualité Facebook d'électeurs qui ne sont pas nécessairement des sympathisants libéraux.

L’équipe de la candidate libérale est celle qui a le plus investi en publicité sur Facebook en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine lors de la dernière campagne électorale.

Les dépenses en publicités Facebook de Diane Lebouthillier totalisent 1200 $. Photo : Page Facebook de Diane Lebouthillier

Si je veux rejoindre plus les gens de la Haute-Gaspésie, Facebook me permet de le faire, si je veux rejoindre plus les jeunes, Facebook me permet aussi de le faire , explique la députée Diane Lebouthillier.

Uniquement dans la dernière semaine de campagne, 500 dollars ont été injectés sur Facebook.

Était-ce en raison de la lutte serrée avec le candidat bloquiste Guy Bernatchez?

Un exemple de publicité mise par l'équipe de la candidate libérale réélue, Diane Lebouthillier Photo : Radio-Canada

La libérale réélue explique plutôt qu'elle voulait rappeler les 500 millions de dollars investis par son gouvernement dans la région, investissements remis en question par certains électeurs.

Ça, c'est le bout qui m'a grandement surpris, les gens qui me disaient, cet argent-là n'a pas été investi dans le comté , raconte-t-elle.

En raison de son budget limité, le bloquiste Guy Bernatchez, qui a terminé deuxième, n'a acheté aucune publicité sur le populaire réseau social.

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet (à droite), était venu en Gaspésie pour l'investiture de Guy Bernatchez (à gauche). (Archives) Photo : Radio-Canada / William Bastille-Denis

Il explique qu'il aurait été impensable d'acheter de la publicité sur Facebook, alors que son budget de campagne n'était que de 3800 dollars.

J'ai fait deux publications dans des hebdos régionaux, j'ai fait le lettrage de ma voiture aux couleurs du Bloc québécois, mais je n'avais pas les moyens de faire des publicités radio ce que j'aurais bien aimé , explique-t-il.

En comparaison, uniquement pour la publicité dans les médias traditionnels et dans les médias sociaux, le budget de Diane Lebouthillier était de 10 000 dollars.

Kristina Michaud a gagné son pari de devenir la première femme élue dans la circonscription fédérale d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia. (archives) Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Dans la circonscription Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia, c'est le député sortant défait, Rémi Massé qui a dépensé le plus en publicité sur Facebook avec 600 dollars, suivie de la nouvelle députée bloquiste Kristina Michaud avec 460 dollars.

Avec les informations de Martin Toulgoat