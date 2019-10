Le programme d'emplois étudiants STEP disparaît avec les coupes budgétaires

C’est une grosse surprise pour nous , a réagi la présidente du syndicat étudiant de l’Université de Calgary, Jessica Revington. Une surprise d’autant plus grande que le syndicat rencontre régulièrement son député Jason Copping, le ministre du Travail et de l'Immigration.

Ce dernier a indiqué que le gouvernement aurait fait un mauvais usage des fonds publics en continuant de financer le programme STEP.

Bien que nous sympathisons avec les employeurs qui espéraient recevoir de l’argent gratuit en 2020, les Albertains nous ont élus pour assainir les finances de la province , a indiqué Jason Copping par voie de communiqué.

Selon le budget présenté jeudi, l’abolition du programme entraînera une économie de 32 millions de dollars en quatre ans pour la province.

Le programme coûtait 10 millions de dollars par année et permettait l’embauche de quelque 3000 étudiants en offrant une subvention de 7 $ par heures aux employeurs.

C’est comme si on nous tirait une balle dans le genou et qu’on nous demandait de courir plus vite. Rachel Timmermans, étudiante

Un deuxième deuil

Lancé en 1972 par le gouvernement de Peter Lougheed, STEP offrait des subventions aux municipalités, aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif pour leur permettre d’embaucher des étudiants entre les mois de mai et d’août.

Aboli une première fois par les progressistes-conservateurs en 2013, le programme avait été rétabli en 2016, sous le gouvernement néo-démocrate de Rachel Notley.

Rachel Timmermans, une étudiante en sciences politiques à l’Université Mount Royal, en a profité en obtenant un emploi à l’Association canadienne de pipelines d’énergie.

J’y ai travaillé au moment où les lois C-69 et C-48 étaient en train d’être adoptées , explique-t-elle. J’ai pu appréhender de façon concrète comment fonctionnait l’industrie, j’ai été impliqué et j’ai compris comment ces lois impactaient l’Alberta , précise celle qui parle d’une expérience inestimable .

Étudiante à l’Université de Lethbridge, Haily Babb est non seulement déçue pour les étudiants, mais aussi pour les petites entreprises.

La plupart des étudiants qui participent à ce genre de programme finissent par être embauchés par leurs employeurs une fois diplômés , dit-elle.

Sur Twitter, la ligue communautaire de Strathearn à Edmonton s’est aussi montrée désappointée par l’arrêt de STEP.

Nous sommes déçus [...] Nous utilisions ce programme pour engager des jeunes dans les cabanes vertes de la Ville d’Edmonton qui offrent [des activités] aux enfants pendant l’été , peut-on lire dans leur publication.

Le gouvernement continuera d’allouer les subventions restantes de STEP aux employeurs pour l’année en cours avant d’y mettre fin.

Avec les informations de Helen Pike.