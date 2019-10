Incapable d’obtenir des services en français lors d’un appel au 911

Le 22 octobre, un élève de l’école où Marc Guindon enseigne s’est effondré.

Le répartiteur qui a répondu à l’appel de M. Guindon au service d’urgence 911 a posé la question habituelle pour savoir quel était le service requis : pompiers, police ou ambulance.

Évidemment, j’ai demandé pour l’ambulance , raconte l’enseignant. Le monsieur du 911 me dit “très bien, je vous transfère à la personne qui est responsable des ambulances”, en français à part cela.

Il a alors expliqué la situation en français à la répartitrice, et n’a pas reçu la réaction escomptée.

Lorsque je m’attendais à ce qu’on me demande si l’élève avait un pouls ou s'il ou elle respirait encore, on m’a demandé si je parlais anglais. Marc Guindon

J’ai dû répéter l’histoire en anglais , affirme M. Guindon. Si jamais quelqu’un manquait de souffle ou subissait un arrêt cardiaque, on pourrait essentiellement perdre quelqu’un.

Ce n’était heureusement pas le cas pour son élève, qui s’est remis depuis.

Un processus de plainte long et complexe

L’enseignant a pensé dans un premier temps faire une plainte à l’organisme régional qui gère le service 911. Je me suis ravisé lorsque je me suis mis à réfléchir par rapport à tous les problèmes qu’on a eus dans notre région avec le 911.

Mon réflexe c’était d’appeler au Commissariat aux services en français, qui est maintenant sous la tutelle de l’ombudsman.

On lui a alors dit que l’ombudsman n’intervient qu’en dernier recours, si la plainte initiale n’est pas résolue.

M. Guindon a expliqué à une employée du bureau de l’ombudsman qu’il considère que c’est un dossier qui traîne depuis trop longtemps.

À mon avis, ma plainte était déjà en dernier recours, puisque ça fait 30 ans que les gens du Nord se plaignent. Marc Guindon

L’employée lui a alors dit qu’elle pourrait tout de même faciliter la prise de contact avec les responsables du service 911 dans le Nord-Est de l’Ontario.

La gestionnaire des communications du Bureau de l’ombudsman, Emmanuelle Bleytou, indique que le Bureau ne commente pas de cas individuel. Par conséquent, nous ne pouvons pas confirmer ou infirmer les contacts de cette personne avec notre bureau.

Joint par Radio-Canada, le directeur des Services médicaux d’urgences du district de Cochrane, Jean Carrière, explique que son organisme n’est pas responsable de répondre au 911.

Les appels au service 911 dans la région sont acheminés vers le centre de communication de la police de Timmins ou le quartier général du Nord-Est de la Police provinciale de l’Ontario à North Bay, précise-t-il.

Les répartiteurs communiquent ensuite avec les services d’urgences locaux qui déploient les ambulanciers.

M. Carrière déplore que M. Guindon n’ait pas pu se faire servir en français.

La Police provinciale de l'Ontario n’avait pas répondu à une demande d’entrevue lundi soir.

De son côté, le porte-parole de la Police de Timmins, Marc Depatie, a indiqué que le corps policier ne commentera pas en cas de plainte, avant la conclusion de l’enquête.

Comment faire le suivi de la plainte?

M. Guindon se demande comment il pourra vérifier si la situation est corrigée, sans devoir attendre le prochain appel d’urgence.

Ils peuvent me dire que ça va être réglé et de ne pas m’inquiéter. Mais moi la seule façon de savoir si la plainte a été traitée, c’est de faire quoi, un faux appel au 911? Je ne peux pas faire ça. Marc Guindon

Je ne peux pas attendre 10 ans non plus, au prochain événement qui va me demander d’appeler le 911 , ajoute-t-il. Je crois qu’il faudrait revenir au Commissariat aux services en français, car avec le Bureau de l’ombudsman le fardeau de la preuve tombe sur moi.

Cette opinion est partagée par la députée néo-démocrate de Nickel Belt, France Gélinas.

Ça aurait été quelque chose que le bureau de François Boileau aurait pris sous son aile tout de suite. Il n’aurait pas dit “appelle toi-même” [les responsables du 911]. Il avait le pouvoir d’exiger des réponses dans des temps opportuns. France Gélinas, députée provinciale de Nickel Belt

Je ne pensais pas qu’on aurait à revivre le même problème , dit-elle. Je croyais qu’on l’avait résolu une bonne fois pour toutes et voici qu’il réapparaît.

Mme Gélinas, qui est la porte-parole de l’opposition en matière de santé, s’engage à faire le suivi auprès des responsables du service 911 dans le district de Cochrane, mais estime qu’il pourrait s’écouler des mois avant d’avoir une réponse.

S’il y a une bonne coopération, ils vont me répondre toute de suite. S’il ne veulent pas collaborer avec moi, je n’ai pas les pouvoirs que le bureau de François Boileau avait, et l’ombudsman n’a pas ces pouvoirs non plus , explique-t-elle.

Selon Mme Gélinas, la plupart des agences qui se font prendre à ne pas respecter la Loi sur les services en français vont souvent utiliser plusieurs moyens pour que l’enquête dure le plus longtemps possible.

La réforme du service 911 au point mort

Mme Gélinas, qui a présenté en mars un projet de loi pour étendre le service 911 à l’ensemble de la province, indique que rien n’a été fait par le gouvernement Ford dans ce dossier depuis que le projet a été approuvé en deuxième lecture en mai.

Les comités ne se rencontrent pas et il n’y a rien qui avance. France Gélinas, députée provinciale de Nickel Belt

Selon la députée, il n’y a pas eu de travail de fait concernant des projets de loi provenant de députés depuis l’élection des progressistes-conservateurs en juin 2018. Je suis [à Queen's Park] depuis 12 ans, c’est la première fois que je vois ça.

Elle affirme par contre que son projet de loi reçoit beaucoup d’appui de la population, partout en Ontario.

Les gens qui n’ont pas le 911 envoient des pétitions, écrivent à leur député, écrivent au premier ministre , ajoute Mme Gélinas. Ils ne pourront pas continuer de l’ignorer.

Il n’y a pas de raisons techniques, c’est un manque d’énergie de notre gouvernement , conclut-elle.

Avec les informations d'Isabelle Ménard