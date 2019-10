Don de 300 000$ à la Fondation de l’Institut maritime du Québec

La Fondation de l’Institut maritime du Québec (IMQ) a reçu lundi le don le plus important depuis sa création il y a presque 40 ans. C’est le Groupe Desgagnés qui verse 300 000 $ à la Fondation. Lors de l’annonce, le président du Groupe Desgagnés, Louis-Marie Beaulieu, ne s’est pas gêné pour critiquer le sous-financement du réseau de l’éducation.

Louis-Marie Beaulieu a qualifié d’inacceptable que le gouvernement du Québec ne finance pas adéquatement le réseau de l’éducation. L’homme d’affaires l’a déclaré dans son discours sur les raisons de ce don majeur.

Louis-Marie Beaulieu. Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Il explique qu’il croit en l’importance des régions et souhaite contribuer à leur développement en investissant dans l’éducation. Bon nombre d’employés de son entreprise ont été formés à l’ IMQInstitut maritime du Québec , mais aussi parce que le domaine n’est pas épargné par la pénurie de main-d’œuvre.

Je pense que les régions ont dessiné ce que le Québec est aujourd’hui, ce qu’on est comme nation québécoise. Louis-Marie Beaulieu, président et chef de la direction chez Groupe Desgagnés

La Fondation de l'Institut maritime du Québec a reçu un don de 300 000$ du Groupe Desgagnés, le don le plus important de son histoire. Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Je pense qu’il devrait être évident, pour garder les gens en région, pour aider le Québec, [que l’]on devrait investir davantage - et pas juste en éducation! Dans tous les services possibles pour développer les régions , indique Louis-Marie Beaulieu.

La présidente de la Fondation de l’ IMQInstitut maritime du Québec ajoute que le don du Groupe Desgagnés servira à plusieurs projets, dont des travaux à réaliser sur le bâtiment de l'école nationale.

On souhaite [rénover] la bâtisse, à l’intérieur et à l’extérieur. Le gymnase n’a pas été rafraîchi depuis que j’y ai fait mes études en 1999. Geneviève Allard, présidente de la Fondation de l’Institut maritime du Québec

Geneviève Allard. Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Le gymnase a besoin d’amour! Et c’est la même chose pour la salle d’entraînement. Ensuite, à l’extérieur, on a un petit parc du côté ouest de l’IMQ qu’on souhaite redonner à la communauté, pour se réapproprier collectivement le parc et lui donner le nom du Parc des pilotes , explique la présidente de la Fondation de l’Institut maritime du Québec, Geneviève Allard.

Le don du Groupe Desgagnés s’inscrit dans le cadre de la campagne majeure de financement de la Fondation qui tient un objectif de dons de 2,5 millions de dollars.

